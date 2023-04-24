曾是歐洲第二大車站納粹在這運黃金 西班牙廢墟變身豪華飯店

西班牙的坎弗蘭克車站曾是納粹運送間諜和黃金的基地，現轉型成飯店並於2023年開幕，吸引許多鐵道迷和歷史迷參觀。圖為車站大廳整修前後對比照。（圖擷取自@livedoornews推特）

2023/04/24 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙的坎弗蘭克車站（Estación Internacional de Canfranc）曾是二戰時期納粹間諜活動和運輸黃金的基地，在1970年代停止營運。近年當地政府和法國地方政府合作將車站活化成旅館，為古蹟注入新生命。

坎弗蘭克車站位於西班牙北邊，靠近鄰國法國的阿拉貢山谷上。該車站於1928年啟用，是當時歐洲第二大車站，每層樓平台超過200公尺，有「山上的鐵達尼號」之稱，開幕當天連西班牙國王和法蘭西共和國總統都到場見證。

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據《CNN》報導，車站在二戰期間原是猶太人逃亡的轉運站，納粹在1942年11月占領坎弗蘭克，抓捕到大量逃亡的民眾。此後車站被納粹作為向法國和西班牙派送納粹間諜的基地，以及西元2000年時歷史學家證實坎弗蘭克車站曾被納粹用來走私黃金，運輸量超過100噸。

坎弗蘭克車站在1970年代因旅客數減少而停止運營，成為廢棄的建築物成為廢墟愛好者的探險聖地。近年在西班牙阿拉貢自治區政府和法國阿基坦大區政府的努力下，車站搖身一變成為豪華旅館。

飯店經理貝洛斯塔（Maria Bellosta）表示，飯店的修復保留1928年的建築特色，室內裝飾和員工制服都參考1920年代的特色，並結合車站及鐵路歷史推出導覽。同時設計師也兼顧了現代飯店的設備標準和奢華程度。貝洛斯塔說，「我們希望保持這座建築的 DNA 和國際火車站的精神。」

飯店於2023年1月開幕，吸引不少鐵道迷和歷史迷前往參觀。

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