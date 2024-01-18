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水上摩托車活春宮！裸女「勉為騎男」狂搖 岸邊遊客全看傻

巴西巴伊亞州薩爾瓦多（Salvador）的海灘，一對男女竟在離岸不遠處的水上摩托車上演「活春宮」（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

巴西巴伊亞州薩爾瓦多（Salvador）的海灘，一對男女竟在離岸不遠處的水上摩托車上演「活春宮」（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2024/01/18 21:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一處海灘近日出現令人臉紅心跳的畫面，一對男女竟在離岸邊不遠的水上摩托車上演「活春宮」，女子全身赤裸，女上男下不斷晃動，完全不顧及眾人眼光，誇張行徑全被拍下。

綜合巴西媒體報導，事件於1月14日發生在東北部城市薩爾瓦多（Salvador）的法羅多巴拉海灘（Farol da Barra）。從影片畫面可看到，當天許多遊客湧入海灘戲水，不遠處的水面上，水上摩托車上的一對男女竟然開始親熱，男子躺在座位上，女子則跨坐在上方不斷扭動屁股，遊客見狀議論紛紛，當事人似乎毫不在乎。

據了解，這對男女在眾目睽睽下「完事」後，又恢復成一般的水上摩托車騎乘姿勢，離開現場，身分至今不明。然而，根據巴西《憲法》第233條規定，在公開場合進行的性行為，被視為觸犯淫穢行為罪，處以3個月至1年的有期徒刑或罰款。

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