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阿諾史瓦辛格未依規定申報近百萬名錶 遭德國機場海關拘留3小時

美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格。（美聯社資料照）

美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格。（美聯社資料照）

2024/01/18 12:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）日前傳出入境德國慕尼黑機場時，遭到拘留將近3個小時。據慕尼黑海關指出，阿諾遭到扣留的原因，全是因為他被發現未依規定申報一只昂貴手錶，雖然調查3小時後就將其放行，但也對他開出3.5萬歐元（約新台幣122萬元）的巨額罰款。

綜合外媒報導，出生於奧地利、現年76歲的阿諾史瓦辛格在德國當地時間17日下午，從美國入境德國慕尼黑機場，然而他卻因為未將一只價值2.6萬歐元（約新台幣90.7萬元）隨身名錶進行申報，導致他不僅遭到海關拘留調查，更面臨刑事稅務訴訟。

慕尼黑海關發言人梅斯特（Thomas Meister）表示，申報過程適用於每個人，這位曾任美國加州前州長的電影明星被發現的未申報物品，是從非歐盟國家帶進來，加上他有計畫售出該物品，因此他必須當場繳納稅款，而他在被拘押3小時後就被海關釋放。另據一名消息人士透露，阿諾非常配合海關調查，更誠實回答海關官員的每一個問題。

德國媒體指出，惹出問題的手錶是瑞士高級鐘錶品牌「愛彼」（Audemars Piguet）專門為阿諾客製的，阿諾預計在奧地利一場慈善拍賣會上進行拍賣。

另據報導指出，阿諾同意當場預繳手錶的部份潛在稅款，然而過程卻一波三折。據了解，慕尼黑海關先是操作信用卡機就處理了1小時，但仍然無法成功，只好改帶阿諾去銀行ATM提取現金，不料ATM的提款上限太低，且銀行又已經打烊關門，讓一行人只好回到海關辦公室，最後是另一名工作人員拿來一部新的刷卡機，才解決繳款問題。

消息人士透露，儘管這是一場無能的盤查，但阿諾在每一個過程都配合，「整起過程錯誤百出，是場徹底的喜劇，若拍成警匪電影將會很有趣」，另外，阿諾本次行程是為參加18日在奧地利基茨比厄爾（Kitzbuhel）舉行的一場的氣候籌款宴會，他在近年年積極參與氣候活動，更曾在於2006年擔任州長時提出美國第一個溫室氣體排放控制法案。

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