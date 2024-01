阿諾史瓦辛格未依規定申報近百萬名錶 遭德國機場海關拘留3小時

2024/01/18 12:24

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)日前傳出入境德國慕尼黑機場時,遭到拘留將近3個小時。據慕尼黑海關指出,阿諾遭到扣留的原因,全是因為他被發現未依規定申報一只昂貴手錶,雖然調查3小時後就將其放行,但也對他開出3.5萬歐元(約新台幣122萬元)的巨額罰款。

綜合外媒報導,出生於奧地利、現年76歲的阿諾史瓦辛格在德國當地時間17日下午,從美國入境德國慕尼黑機場,然而他卻因為未將一只價值2.6萬歐元(約新台幣90.7萬元)隨身名錶進行申報,導致他不僅遭到海關拘留調查,更面臨刑事稅務訴訟。

慕尼黑海關發言人梅斯特(Thomas Meister)表示,申報過程適用於每個人,這位曾任美國加州前州長的電影明星被發現的未申報物品,是從非歐盟國家帶進來,加上他有計畫售出該物品,因此他必須當場繳納稅款,而他在被拘押3小時後就被海關釋放。另據一名消息人士透露,阿諾非常配合海關調查,更誠實回答海關官員的每一個問題。

德國媒體指出,惹出問題的手錶是瑞士高級鐘錶品牌「愛彼」(Audemars Piguet)專門為阿諾客製的,阿諾預計在奧地利一場慈善拍賣會上進行拍賣。

另據報導指出,阿諾同意當場預繳手錶的部份潛在稅款,然而過程卻一波三折。據了解,慕尼黑海關先是操作信用卡機就處理了1小時,但仍然無法成功,只好改帶阿諾去銀行ATM提取現金,不料ATM的提款上限太低,且銀行又已經打烊關門,讓一行人只好回到海關辦公室,最後是另一名工作人員拿來一部新的刷卡機,才解決繳款問題。

消息人士透露,儘管這是一場無能的盤查,但阿諾在每一個過程都配合,「整起過程錯誤百出,是場徹底的喜劇,若拍成警匪電影將會很有趣」,另外,阿諾本次行程是為參加18日在奧地利基茨比厄爾(Kitzbuhel)舉行的一場的氣候籌款宴會,他在近年年積極參與氣候活動,更曾在於2006年擔任州長時提出美國第一個溫室氣體排放控制法案。

