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    阿諾史瓦辛格修補社區道路坑洞 卻隔空槓上官員

    美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格近日帶人親自修補社區一處坑洞。（美聯社）

    美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格近日帶人親自修補社區一處坑洞。（美聯社）

    2023/04/14 10:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）近日帶人親自修補社區一處坑洞，並將這段過程錄製影片後上傳，PO文曝光引發不少網友討論與留言，但也意外與市政府工程單位隔空互槓。

    綜合外媒報導，現年75歲阿諾史瓦辛格於12日在推特發文，並附上1段影片，內文提及他受夠洛杉磯某社區附近馬路邊坑洞，因此帶人親自拿起工具修補馬路。公開影像可見，阿諾史瓦辛格和助手使用瀝青修補布倫特伍德（Brentwood）地區道路，路過的1輛汽車駕駛甚至停下來向他致謝，PO文曝光獲得許多正面評價，影片至今逾400萬人觀看。

    阿諾史瓦辛格說：「這太瘋狂了，這3週以來整個社區持續等待這個坑洞被填平，所以我帶著團隊員工一起修補它。」

    不過阿諾史瓦辛格這項自認善舉卻未獲得工程單位肯定；據洛杉磯市政府官員透露，阿諾史瓦辛格和朋友所填平坑洞，其實是一處施工用的溝道，並非暴雨或其他因素所造成的裂縫或坑洞。

    這處施工溝道由南加州瓦斯公司（SoCal Gas）獲市政府核准後開挖，該公司發言人指出，工程今年1月底結束後，曾鋪上臨時瀝青，原訂30天後完全回填，卻因最近經常下雨造成延後鋪設工程，預計這項工程將在5月底完成。

    據悉，阿諾史瓦辛格並非第1個動手修路的名人，英國搖滾明星洛史都華（Rod Stewart）去年3月因不滿住家附近路面坑洞，也在社群平台PO出親手修路的影片。

    美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格近日帶人親自修補社區一處坑洞。（美聯社）

    美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格近日帶人親自修補社區一處坑洞。（美聯社）

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