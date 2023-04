阿諾史瓦辛格修補社區道路坑洞 卻隔空槓上官員

2023/04/14 10:38

〔即時新聞/綜合報導〕美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)近日帶人親自修補社區一處坑洞,並將這段過程錄製影片後上傳,PO文曝光引發不少網友討論與留言,但也意外與市政府工程單位隔空互槓。

綜合外媒報導,現年75歲阿諾史瓦辛格於12日在推特發文,並附上1段影片,內文提及他受夠洛杉磯某社區附近馬路邊坑洞,因此帶人親自拿起工具修補馬路。公開影像可見,阿諾史瓦辛格和助手使用瀝青修補布倫特伍德(Brentwood)地區道路,路過的1輛汽車駕駛甚至停下來向他致謝,PO文曝光獲得許多正面評價,影片至今逾400萬人觀看。

阿諾史瓦辛格說:「這太瘋狂了,這3週以來整個社區持續等待這個坑洞被填平,所以我帶著團隊員工一起修補它。」

不過阿諾史瓦辛格這項自認善舉卻未獲得工程單位肯定;據洛杉磯市政府官員透露,阿諾史瓦辛格和朋友所填平坑洞,其實是一處施工用的溝道,並非暴雨或其他因素所造成的裂縫或坑洞。

這處施工溝道由南加州瓦斯公司(SoCal Gas)獲市政府核准後開挖,該公司發言人指出,工程今年1月底結束後,曾鋪上臨時瀝青,原訂30天後完全回填,卻因最近經常下雨造成延後鋪設工程,預計這項工程將在5月底完成。

據悉,阿諾史瓦辛格並非第1個動手修路的名人,英國搖滾明星洛史都華(Rod Stewart)去年3月因不滿住家附近路面坑洞,也在社群平台PO出親手修路的影片。

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT