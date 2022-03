阿諾自曝父親效忠納粹仇俄過往 喊話俄軍民：勿信政府謊言

2022/03/18 13:19

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後,美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)在戰爭爆發之初便曾聲援烏克蘭,他今日以自身經歷及父親曾效忠納粹德國的過往為例,向俄國軍民說明這場戰爭的真相。

阿諾史瓦辛格今日在推特上傳一段9分多鐘的影片,由他親自對著鏡頭講述自身過往與目前這場戰爭中「俄羅斯人民應該知道的真相」,影片並附有英文及俄羅斯語雙字幕,上傳僅數小時已獲得超過25萬次轉推。

請繼續往下閱讀...

阿諾表示,俄羅斯總統普廷此前對烏克蘭當局做出虛假指控,稱該國政府正在迫害人民,其中更有納粹勢力在作祟,而俄方入侵烏克蘭的理由便是要拯救烏國人民,將納粹消滅並逐出這片土地,以上說法正是普廷的內宣說詞。

在影片中,阿諾史瓦辛格對俄國人民述說,世上有一些正在發生的可怕事情被刻意隱瞞,他知道俄羅斯人民並不清楚事情真相,也因此才有了今日這支影片,目的正是讓俄國軍民了解他們此前被告知的都是虛假資訊。

阿諾憶述,「1961年時,年僅14歲的自己接受了一個好朋友的邀約,前往維也納觀看全球舉重大賽,在觀眾席上,年幼的阿諾親眼目睹俄羅斯著名舉重運動員弗拉索夫(Yury Vlasov)奪下冠軍,成為全世界第一個把200公斤鐵塊扛過頭的男人。」

阿諾續談,「一個朋友在賽後設法帶他到後台,在這個不可置信的瞬間,一個年僅14歲的孩子,站在全世界最強壯男人面前,兩人平等地握了手,而弗拉索夫的友善與微笑,成就了這永世難忘的一天。」

阿諾說,他回家後便把弗拉索夫的照片貼在床頭,作為自己投入鍛鍊後日復一日的啟發力量,而阿諾的父親見狀卻非常憤怒,要他把照片撕下,換成一個德國或奧地利的英雄,「因為我的父親曾效忠納粹,並在俄羅斯戰場上受過傷,因此他很痛恨俄羅斯人」。

但阿諾從未將照片換下,因為對他而言,弗拉索夫背後的那面國旗並不影響其對阿諾帶來的意義,而阿諾本人與俄羅斯的關聯也未在那時中止,反而是一個人與一個國家之間美好友誼的開始。

阿諾接著話鋒一轉,告訴俄羅斯人在西方世界眼中,關於這場戰爭所發生的一切,包括普廷與俄國高層的謊言,以及當前正在烏克蘭土地上發生的悲劇。

阿諾最後向俄羅斯人民喊話,希望他們勇敢反抗這場入侵戰爭,「全世界都將知道你們(指俄羅斯人民)的勇氣,而你們將成為我的新英雄,你們擁有弗拉索夫的力量,而更重要的是,你們擁有俄羅斯真正的心。」

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV