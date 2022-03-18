阿諾自曝父親效忠納粹仇俄過往 喊話俄軍民：勿信政府謊言

美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格。（美聯社）

2022/03/18 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，美國好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在戰爭爆發之初便曾聲援烏克蘭，他今日以自身經歷及父親曾效忠納粹德國的過往為例，向俄國軍民說明這場戰爭的真相。

阿諾史瓦辛格今日在推特上傳一段9分多鐘的影片，由他親自對著鏡頭講述自身過往與目前這場戰爭中「俄羅斯人民應該知道的真相」，影片並附有英文及俄羅斯語雙字幕，上傳僅數小時已獲得超過25萬次轉推。

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普廷捏造虛假訊息作為入侵藉口

阿諾表示，俄羅斯總統普廷此前對烏克蘭當局做出虛假指控，稱該國政府正在迫害人民，其中更有納粹勢力在作祟，而俄方入侵烏克蘭的理由便是要拯救烏國人民，將納粹消滅並逐出這片土地，以上說法正是普廷的內宣說詞。

在影片中，阿諾史瓦辛格對俄國人民述說，世上有一些正在發生的可怕事情被刻意隱瞞，他知道俄羅斯人民並不清楚事情真相，也因此才有了今日這支影片，目的正是讓俄國軍民了解他們此前被告知的都是虛假資訊。

兒時偶像正是俄羅斯英雄

阿諾憶述，「1961年時，年僅14歲的自己接受了一個好朋友的邀約，前往維也納觀看全球舉重大賽，在觀眾席上，年幼的阿諾親眼目睹俄羅斯著名舉重運動員弗拉索夫（Yury Vlasov）奪下冠軍，成為全世界第一個把200公斤鐵塊扛過頭的男人。」

阿諾續談，「一個朋友在賽後設法帶他到後台，在這個不可置信的瞬間，一個年僅14歲的孩子，站在全世界最強壯男人面前，兩人平等地握了手，而弗拉索夫的友善與微笑，成就了這永世難忘的一天。」

曾效忠納粹父親的仇恨

阿諾說，他回家後便把弗拉索夫的照片貼在床頭，作為自己投入鍛鍊後日復一日的啟發力量，而阿諾的父親見狀卻非常憤怒，要他把照片撕下，換成一個德國或奧地利的英雄，「因為我的父親曾效忠納粹，並在俄羅斯戰場上受過傷，因此他很痛恨俄羅斯人」。

但阿諾從未將照片換下，因為對他而言，弗拉索夫背後的那面國旗並不影響其對阿諾帶來的意義，而阿諾本人與俄羅斯的關聯也未在那時中止，反而是一個人與一個國家之間美好友誼的開始。

呼籲俄國人民勇敢反戰

阿諾接著話鋒一轉，告訴俄羅斯人在西方世界眼中，關於這場戰爭所發生的一切，包括普廷與俄國高層的謊言，以及當前正在烏克蘭土地上發生的悲劇。

阿諾最後向俄羅斯人民喊話，希望他們勇敢反抗這場入侵戰爭，「全世界都將知道你們（指俄羅斯人民）的勇氣，而你們將成為我的新英雄，你們擁有弗拉索夫的力量，而更重要的是，你們擁有俄羅斯真正的心。」

阿諾完整影片：

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold （@Schwarzenegger） March 17, 2022

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