哈瑪斯公布最新人質影片 以色列中國混血女大生現身

2024/01/15 10:26

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)14日公布人質影片,哈瑪斯呼籲以色列停止進攻,才能將人質帶回,影片中出現3名人質,其中一人是中以混血人質阿加瑪尼(Noa Argamani)。

根據《路透》報導,哈瑪斯14日公布3名人質的影片,要求以色列軍方停止攻擊,3名人質分別是26歲的中以混血女大生阿加瑪尼、53歲的沙拉比(Yossi Sharabi)和38歲的斯維爾斯基(Itai Svirsky)。哈瑪斯在影片中未標註拍攝日期,僅在影片結尾中提到,「我們將在明天告訴你們,這些人的命運」,因此無法確定人質在釋出影片當下是否仍存活。

請繼續往下閱讀...

由於阿加瑪尼的中以混血身分特殊,以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)去年12月25日曾透露,他曾經請中國大使轉達,請中國國家主席習近平協助營救,中國大使回覆已將相關訊息轉達給習近平。

#Breaking: Tonight (Sunday night) #Hamas published videos of #Israel's hostages in #Gaza, Noa Argamani, 26, Yossi Sharabi, 53, and Itai Svirsky, 38, showing the first signs of life of all three hostages.



In the propaganda video Hamas warns "Tomorrow we will inform you of their… pic.twitter.com/0hCshHB2DS