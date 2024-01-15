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哈瑪斯公布最新人質影片 以色列中國混血女大生現身

中以混血人質阿加瑪尼（中）出現在哈瑪斯最新公布的影片中。（路透）

中以混血人質阿加瑪尼（中）出現在哈瑪斯最新公布的影片中。（路透）

2024/01/15 10:26

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）14日公布人質影片，哈瑪斯呼籲以色列停止進攻，才能將人質帶回，影片中出現3名人質，其中一人是中以混血人質阿加瑪尼（Noa Argamani）。

根據《路透》報導，哈瑪斯14日公布3名人質的影片，要求以色列軍方停止攻擊，3名人質分別是26歲的中以混血女大生阿加瑪尼、53歲的沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲的斯維爾斯基（Itai Svirsky）。哈瑪斯在影片中未標註拍攝日期，僅在影片結尾中提到，「我們將在明天告訴你們，這些人的命運」，因此無法確定人質在釋出影片當下是否仍存活。

由於阿加瑪尼的中以混血身分特殊，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）去年12月25日曾透露，他曾經請中國大使轉達，請中國國家主席習近平協助營救，中國大使回覆已將相關訊息轉達給習近平。

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