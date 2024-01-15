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以哈戰爭100天激戰持續 加薩已近2.4萬死

2024/01/15 03:36

〔中央社〕以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯自從去年10月7日以來的衝突進入第100天，以方戰車和飛機今天襲擊加薩南部和中部目標，部分地區爆發激烈槍戰。

路透社報導，通訊和網路已連續第3天中斷，試圖在遭襲擊地區救人的緊急救難和救護人員工作更加困難。

衝突集中在加薩走廊南部甘尤尼斯地區（Khan Younis）。哈瑪斯（Hamas）表示，旗下戰士除了在當地，也在加薩中部布賴吉（Al-Bureij）和馬加齊（Al-Maghazi）對以色列戰車展開襲擊。以色列軍方則表示，哈瑪斯折損多名戰士。

以軍還表示，哈瑪斯多個飛彈發射井遭到摧毀。儘管如此，哈瑪斯對40公里外的以色列城鎮阿什杜德（Ashdod）進行新一波轟炸，展現出仍有火箭戰力，造成的傷亡情況不明。

加薩衛生部表示，過去24小時又有125人遇害、265人受傷，使得自從戰爭爆發以來經證實的死亡人數來到2萬3968人，另有逾6萬人受傷。

以色列軍方表示，在加薩戰爭中已經幹掉大約9000名巴勒斯坦戰士，以方則有189名士兵陣亡。

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）透過視訊稱許旗下戰士去年10月7日對以色列展開突襲。他說，「我們並非求戰，我們爭取自由」，強調突襲之舉是對以色列和埃及封鎖加薩走廊所作回應其中一環。

獲伊朗支持的的這個組織矢言摧毀以色列。

法新社報導，與此同時，數以百計以色列人在特拉維夫（Tel Aviv）冒著寒冷在雨中參加遇襲百日活動。

仍遭哈瑪斯挾持的132人回家是群眾主要訴求。這是以色列官員公布的數字，不過其中25人已經罹難。

參加活動的平面設計師札克（Amit Zach）說：「已經100天了，他們仍被拋棄在那裡，已經100天了，看不見他們能夠回來的跡象。」1130115

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