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加薩戰爭已持續百日 納坦雅胡：沒人能阻止我們摧毀哈瑪斯

以色列總理納坦雅胡強調：「沒有人能阻止我們摧毀哈瑪斯。」（路透）

以色列總理納坦雅胡強調：「沒有人能阻止我們摧毀哈瑪斯。」（路透）

2024/01/15 08:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）於去年10月7日突襲以色列開始，加薩戰爭已持續百日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）14日強調：「沒有人能阻止我們摧毀哈瑪斯。」

綜合外媒報導，納坦雅胡強調：「沒有人能阻止我們，海牙國際法庭不能、邪惡軸心不能，其他任何人都無法阻止我們。」以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）14日也跟隨納坦雅胡的立場，並聲稱以軍正在打一場「以色列歷史上最為正義的一戰」，在擊敗哈瑪斯之前不會停下腳步。以色列國防軍表示，以軍在加薩戰爭中已殺死超過9000名哈瑪斯武裝份子，自身則損失189名士兵。

哈瑪斯集團（Hamas）所屬武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）14日表示，許多以色列人質可能已被殺害，而以色列必須對他們的命運負責。加薩衛生部則表示，戰爭爆發以來經證實的死亡人數來到2萬3968人，另有超過6萬人受傷。

目前雙方衝突集中在南部城市甘尤尼斯，哈瑪斯宣稱，旗下戰士除了在甘尤尼斯襲擊以軍戰車之外，也在加薩中部布賴吉（Al-Bureij）和馬加齊（Al-Maghazi）對以色列戰車展開襲擊。以色列方面則表示，擊斃多名哈瑪斯武裝份子。

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