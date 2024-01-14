﻿以哈戰爭延燒百日 衝突外溢和平無期

2023年10月16日，加薩走廊汗尤尼斯（Khan Younis），巴勒斯坦民眾抬著一名在以色列空襲中受傷的人。（美聯社）

2024/01/14 22:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯爆發的戰爭14日屆滿100天，以色列總理納坦雅胡13日誓言，沒人能阻止以色列摧毀哈瑪斯。外媒分析指出，以與哈戰爭可能蔓延到加薩以外地區、擾亂全球貿易，且看不到結束跡象，並使美國陷入困境。

《法新社》報導，據以色列官方數據，哈瑪斯去年10月7日突襲導致以色列約1140人死亡，其中大多數是平民。哈瑪斯還扣押約250名人質，其中132人仍被留在加薩，其中至少25人據信已被殺害。

請繼續往下閱讀...

以色列誓言摧毀哈瑪斯，發動了無情轟炸。據加薩衛生部最新數據，至今已造成至少2萬3842人死亡，6萬多人受傷。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）13日發表聲明說，以軍繼續在加薩走廊作戰的計畫已獲批准。目前以軍在加薩北部摧毀了哈瑪斯的軍事能力，以軍正在這一地區鞏固戰果。

以色列政府新聞辦公室同日晚間發布通報稱，納坦雅胡當天在特拉維夫的國防總部說，以色列將繼續在加薩的軍事行動，直至消滅哈瑪斯、被扣押的人質獲釋，以及加薩走廊不再對以色列構成威脅。

納坦雅胡說，「沒有人會阻止我們，海牙（國際刑事法院）不會，『邪惡軸心』組織不會，其他人也不會…我們有可能也有必要繼續戰鬥，直到取得勝利，我們會做到這一點。」

《華爾街日報》14日分析，100天後，以哈戰爭正在演變成一場沒有明確結局、曠日持久的衝突，有可能蔓延到整個中東，擾亂全球貿易，並使美國陷入困境。

文中提到，這場戰爭是本世紀最大的地緣政治事件之一，並突然迫使美國在多年來調整外交和軍事資源以對抗崛起的中國之後，重新關注中東，還分散了外界對美國幫助烏克蘭擊退俄羅斯入侵的注意力。

報導中分析，華府對以色列的支持，損害了美國在開發中國家（全球南方，Global South）心中的地位，這些國家質疑，為什麼美國在支持以色列繼續佔領巴勒斯坦領土的情況下，卻要求協助烏克蘭對抗俄羅斯的領土擴張。

歐洲外交關係委員會的洛瓦特（Hugh Lovatt）表示：「從北京和莫斯科的角度，看到美國浪費政治和軍事資源來支持以色列並不是一件壞事。」他說，「最終，中國和俄羅斯實際上佔據了優勢。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法