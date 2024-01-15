英雄！校園槍擊案勇救學生 美高中校長傷重不治

美國愛荷華州培里高中槍擊案，校長馬爾伯格吸引槍手注意力讓學生逃跑後中彈，最終傷重不治。（路透）

2024/01/15 10:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州培里高中（Perry High School），本月4日發生槍擊案造成1名11歲學生喪命、6人受傷，傷者當中包括吸引槍手注意力讓學生逃跑的校長馬爾伯格（Dan Marburger），但馬爾伯格最終沒能贏過死神，於當地時間14日上午8時傷重不治。

據《BBC》報導，4日早上7時30分，17歲校內學生巴特勒（Dylan Butler）持槍出現在學校食堂，馬爾伯格見狀試圖接近巴特勒並說服他冷靜下來，分散他的注意力後讓學生得以逃跑，但馬爾伯格自己遭到了槍擊。

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現場還有1名11歲學童喬利夫（Ahmir Joliff）身中3槍不幸喪命，巴特勒則在作案後自戕身亡，警方事後發現他攜帶了獵槍和手槍，隨身物品當中包括簡陋的爆炸裝置。

馬爾伯格從1995年開始就擔任培里高中校長，妻子伊莉莎白（Elizabeth）在眾籌網站GoFundMe公布了他的死訊，愛荷華州州長雷諾茲（Kim Reynolds）表示，馬爾伯格無私且英勇的行為會永遠被世人銘記，全州將降半旗哀悼直到馬爾伯格葬禮當天日落為止。

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