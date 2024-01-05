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美中學寒假開學遭掃射！至少1死5傷 17歲學生槍手身亡

美國愛荷華州週四上午發生校園槍擊案，培里中學（Perry High School）有多人遭到槍擊，造成校長在內至少5人受傷，並有一名六年級學生死亡。（美聯社）

美國愛荷華州週四上午發生校園槍擊案，培里中學（Perry High School）有多人遭到槍擊，造成校長在內至少5人受傷，並有一名六年級學生死亡。（美聯社）

2024/01/05 06:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州週四上午發生驚悚的校園槍擊案，一所小鎮高中培里中學（Perry High School）有多人遭到槍擊，當時正準備寒假後第一堂課的學生被迫躲進教室、把自己關在辦公室或跑向出口，這場槍擊造成校長在內至少5人受傷，並有一名六年級學生死亡，17歲的槍手嫌疑人被發現已死亡，調查人員認為嫌犯死於自傷槍傷。

綜合外媒報導，愛荷華州刑事調查局副局長莫特維特（Mitch Mortvedt）確認兇手是17歲的培里中學學生巴特勒（Dylan Butler）。培里中學的一名六年級學生在槍擊事件中喪生，倖存的受害者中有4人是學生，另一人是學校管理人員。

莫特維特表示，當警察趕到時，巴特勒被發現身上有槍傷，且配備了一把霰彈槍和一把手槍。現場還發現一個簡易爆炸裝置，槍手是單獨行動。

莫特維特補充，巴特勒在槍擊事件發生時及前後發布了社貼文，警方正在進行調查。

有培里中學高年級學生透露，當時她正在輔導員辦公室，聽到3聲槍響，她趕緊和房間裡的其他人擋住了門，事發後看到四處都是玻璃，地板上有血跡，有人正從禮堂裡抬出一個腿部中槍的女孩。

大批警車抵達槍擊案現場。（美聯社）

大批警車抵達槍擊案現場。（美聯社）

培里中學發生槍擊事件後，居民和學生飽受驚嚇。 （美聯社）

培里中學發生槍擊事件後，居民和學生飽受驚嚇。 （美聯社）

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