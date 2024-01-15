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密謀干擾證券交易所 英國警方逮捕6名親巴勒斯坦份子

倫敦警察廳於14日逮捕6名密謀於今日在倫敦證券交易所進行示威活動的巴勒斯支持者。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

倫敦警察廳於14日逮捕6名密謀於今日在倫敦證券交易所進行示威活動的巴勒斯支持者。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2024/01/15 10:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦警方於當地時間14日拘捕6名青年，原因是警方接到舉報稱6人密謀在15日早上闖入倫敦證券交易所，企圖阻止大樓開放並擾亂交易。

綜合外媒報導，倫敦警方在12日接獲《每日快報》舉報稱，6名支持巴勒斯坦的青年將在15於倫敦交易所進行示威，示威行動包括企圖破壞該建築以及擾亂當日金融交易等。警方接獲線報後隨即展開拘捕行動，並在14日清晨於默西賽德郡逮捕涉嫌密謀此案的31歲男子，而在當天稍晚，另外5名犯嫌也因同一罪行遭捕，其年齡都在20到30歲之間。

倫敦警察廳偵查警司托馬斯（Sian Thomas）表示，「我們非常感謝《每日快報》提供我們相關訊息，這對我們能夠提前進行警力佈署相當有利。我們在週五才收到線報，所以行動時間非常有限」。

據《每日快報》報導，他們派遣記者臥底前往參加親巴勒斯坦組織的抗議活動小組會議，因此獲得情報。報導中提到，這6名示威人士預謀將自己鎖在倫敦證券交易所的大門上，以禁止任何人進入。此外，他們還計劃在證券交易所周圍噴灑滅火器，並用噴鈔槍四處潑灑被塗成紅色的假鈔。若此次干擾計畫成功，將可能影響數百萬，甚至數十億美元的金融交易。

托馬斯表示，警方將在接下來幾天持續密切關注親巴勒斯坦組織的行動，以避免類似事件再度發生。

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