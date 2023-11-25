英國挺巴遊行再上街 警發傳單明示民眾勿犯法「越界」

英國倫敦市中心舉行聲援巴勒斯坦遊行，現場有數千位參與者高舉巴國國旗及抗議標語。（法新社）

2023/11/25 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦市中心今（25日）舉行「全國巴勒斯坦遊行」，抗議路徑會從倫敦帕克巷走到白廳。現場有數千名手持巴勒斯坦國旗和標語的人士對以色列作為表達抗議，而該區也會有超過1500名員警值勤維安。倫敦警察廳表示已有500名來自倫敦以外的警察參與勤務，並會在現場發傳單明示哪些行為犯法，越界者恐被當場逮捕。

根據英國《衛報》報導，英國警方在現場向抗議民眾發送傳單，上面明確表示何種行為將被視做犯罪，警告參與者不要種族羞辱和宣揚恐怖主義。警方表示，雖然大多數人都遵守規定，但還是有少數人越界。

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傳單上清楚表達，為「避免被關進牢房」，示威者不該使用「種族主義或煽動對任何信仰的仇恨」字眼；「支持哈瑪斯或其他被禁的組織」或是「慶祝、宣揚恐怖主義行為如殺害或綁架無辜民眾」。

領導警務行動的倫敦警察廳副助理局長阿德勒坎（Ade Adelekan） 表示，對比七週前，警方對這些抗議活動帶來的累積性影響已理解更多，這些經驗將反映在警方的行動中。

他表示，警方支持人們透過抗議表達自身意見的權利，但前提是：抗議合法地進行。然而，法律也保障人們免受種族歧視與宗教虐待，也禁止宣揚恐怖主義。

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