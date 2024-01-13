比利時總理訪中 要求貿易平衡及勿干預對方政治

2024/01/13 04:30

〔中央社〕比利時總理德克魯今天在北京會見中國高層，要求更平衡的雙邊經貿關係，並提及「百分之百尊重對方的政治體系，不要干預」，被認為間接向中方抗議日前爆發的中國間諜收買比利時政客事件。

根據比利時通訊社（Belga）報導，德克魯（Alexander De Croo）是在與中國國務院總理李強和全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際會面的公開致詞時段提到前述議題。

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他希望在閉門會議與中國領導人討論貿易、互不干涉內政、人權議題，以及中東緊張情勢和俄羅斯入侵烏克蘭戰爭。

隨行訪中的比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）今天宣布兩項經貿成果，一是中國同意恢復開放比利時豬肉進口，二是中方將提供比利時人短期免簽證優惠。

因爆發非洲豬瘟，中國政府在2019年停止進口比利時豬肉，隔年比利時雖宣布脫離疫情，但中國仍未恢復進口。比利時通訊社指出，比利時每年生產1百萬公噸豬肉，2018年時出口到中國的量有3474公噸。

在歐洲聯盟（EU）國家中，中國已提供5國短期免簽證，包括法國、德國、荷蘭、義大利和西班牙。繼比利時之後，預期還會有更多歐盟國家獲得中國短期免簽待遇。

德克魯與拉碧11日為比國駐北京大使館新館落成揭幕，比利時通訊社報導，中國外長王毅出席致詞時表示， 期待比利時外交官成為歐盟與中國的橋樑，「告訴比利時和歐洲關於中國的真實故事??增進中國和歐洲的互相瞭解和更深度合作」。

王毅還說：「如果你們這項任務成功，你們可以指望我們的支持和協助。」（編輯：徐睿承）1130113

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