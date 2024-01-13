超白目撈錢！英男eBay拍賣「女王手杖」 唬爛下場曝光

男子在拍賣網站上拍賣聲稱是英國女王伊莉莎白二世使用過的手杖，涉詐欺罪被法辦。（路透檔案照）

2024/01/13 00:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名英國男子在拍賣網站eBay上，販賣聲稱是已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）使用過的手杖，最終因涉嫌欺騙買家被判12個月的「社會服務令」（community order）。

據《美聯社》報導，26歲男子馬歇爾（Dru Marshall）自稱是英國王室家族「溫莎古堡」（Windsor Castle）的高級執事，還說會將拍賣品「鹿角手杖」（antler walking stick）售出後的收益用於癌症研究。檢察官說，馬歇爾得知警方展開調查後，趕緊撤銷拍賣，此時手杖的拍賣價格為540英鎊（約新台幣2萬1400元）。

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最終，馬歇爾週一（8日）被英國南安普敦（Southampton）地方法院判處社會服務12個月。資深皇家檢察官茱莉（Julie Macey）說：「馬歇爾利用英國女王伊莉莎白二世的死，試圖透過一場虛假的慈善拍賣來欺騙民眾，這完全是出於個人的貪婪和渴望獲得關注」。

「社會服務令」是普通法系如英國和香港等國家的一種刑罰，由法院發佈要求罪犯完成一定數量的無薪社會服務工作。罪犯必須按照有關官員的要求完成特定時數的勞動，若未能遵守完成被指派的工作，將被交付裁判法院（magistrate's court）判處罰金，或繼續執行原判處的刑罰。

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