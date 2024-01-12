男子離職怒刪4000份公司資料挨告 法院判賠11萬

南韓1名30多歲男子因不滿未與公司達成利潤分配協議，在離職後怒刪公司4000多項工作資料。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2024/01/12 13:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓1名30歲男子從公司離職後刪光公司雲端資料夾內4000多份重要資料，還重置公司網站。目前該男子將因此面臨約500萬韓元（約11萬元新台幣）的罰款，還被公司依干擾工作罪起訴。

根據《SBS NEWS》報導，這名30多歲吳姓男子先前在1家網路購物中心負責管理網路帳號，不過卻在2021年4月因與公司在利潤分配尚未達成協議而離職，他在離職前便打起歪主意與其他員工共享了Google帳戶上的4份工作檔案並刪除4000多項工作內容。同時，他還在更改主頁管理員的帳戶密碼後重置了公司網站，最後刪除公司先前建立的網站設計。

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事後，該公司提告吳姓男子干擾工作罪。吳姓男子在法庭中辯稱，他雖將工作文件移至垃圾桶，但這些文件放在垃圾桶隨時可以復原，自己根本無意干擾公司營運。

不過據報導，首爾東部地方法院並未採信吳姓男子的證詞，並對吳男處以500萬韓元罰款，而他也被依干擾工作罪起訴。審理此案的法官表示，「有些資料在丟進垃圾桶30日後就無法復原。而且事實上該公司確實只恢復了一些資料，更多部分的數據內容已經無法復原了」。

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