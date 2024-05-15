「願榮光歸香港」成禁歌 YouTube：失望但同意封鎖

「願榮光歸香港」是一首匿名創作的歌曲，其歌詞中包含「光復香港，時代革命」等口號，在近年的香港民主抗爭運動中被視為抗爭運動的「主題曲」。（圖擷自YouTube）

2024/05/15 09:10

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府先前申請禁止「反送中」抗爭歌曲「願榮光歸香港」，香港上訴法院本月8日裁定批准港府祭出禁制令，網路社群巨擘YouTube週二宣布，雖然對判決結果失望，但會遵守法院命令，將阻擋32支被視為應禁止內容的影片連結。

「願榮光歸香港」是一首匿名創作的歌曲，其歌詞中包含「光復香港，時代革命」等口號，在近年的香港民主抗爭運動中被視為抗爭運動的「主題曲」。但在香港國安法上路後，這首歌也成為當局打壓的目標，港府在去年申請禁制令，高等法院雖一度判決可能對無辜第三方產生「寒蟬效應」，但香港上訴法院於本月8日推翻高等法院裁決，宣布禁止「願榮光歸香港」這首歌曲。

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據外媒報導，影音平台YouTube本週二也表示，它與人權組織一樣，擔心內容禁令可能會抑制網路言論自由，並指這項裁決將引發人們對香港政府培育數位經濟工作的懷疑。

YouTube也重申，對法院裁定結果很失望，但還是會遵守法院的移除命令，後續將根據使用者的地理位置，在香港平台上阻擋32支被法院禁制令視為「禁止發布」的影片。並指「將繼續研議上訴的選項，以促進資訊取得。」

YouTube也指出，隨著公司系統處理相關變更，這些影片連結最終不會再出現於香港的Google搜尋頁面上。

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