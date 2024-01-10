價值逾3億的象牙被磨成粉！奈及利亞：非法野生動物貿易不被容忍

2019年香港海關在奈及利亞運往越南的貨櫃中查獲超過2噸的象牙和其他動物器官。（示意圖，歐新社）

2024/01/10 20:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞政府在週二（9日）銷毀了一批價值「1100萬美元」（約為台幣3億4227萬）、在非洲各國走私過程中查獲沒收的象牙。奈及利亞官方表示，為展現其保護大象的決心，將以象牙銷毀後的粉末作為一部份建材，建造一座強調大象重要性的紀念碑。

根據英國《BBC》報導，有關銷毀象牙一舉，奈及利亞環境部長薩柯拉（Iziaq Salako）在該國首都阿布賈（Abuja）舉辦的活動中表示，他想傳遞一個明確的訊息，就是非法的野生動物貿易是不被容忍的。

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儘管象牙國際貿易禁令已存在數十年，有專家表示，每年全世界仍有數萬頭大象因盜獵象牙被殺害。而週二遭到銷毀的象牙是奈及利亞史上查獲量最大的一批，總重量達到近2.5噸。關於銷毀後續，薩柯拉表示，被銷毀的象牙會變成粉末，粉末也將用於建造一座紀念碑，以象徵大象的重要性與該國保護大象的決心。

據環保人士表示，奈及利亞已經成為非洲動物器官非法貿易的主要中心，最大的市場則是在亞洲。在去年10月，奈及利亞當局就曾查獲近4噸的穿山甲鱗片並公開銷毀。

據估計，目前非洲大象的數量不到50萬頭，但在上世紀70年代時，大象數量曾超過130萬頭，而奈及利亞境內據稱只剩下400頭。

在該國的某些案例中，大象是因與人類接觸或破壞農作物而遭殺害。去年12月，奈及利亞官員著手調查一段在網上被大量轉傳的影片，內容顯示有一名士兵射殺了2隻在農田附近漫步的大象，此段影片也引發外界強烈抗議。

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