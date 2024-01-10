川普喬州推翻選舉案生變！女檢座公帑僱情夫起訴川普 恐涉「利益衝突」

美國喬治亞州富爾頓郡地區檢察官威里斯（右）與她的已婚緋聞情人韋德（左）。（圖擷取自社名平台Ｘ）

2024/01/10 16:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）地區檢察官威里斯（Fani Willis）去年8月公布起訴包括前總統川普在內共計19人，指控他們在2000年企圖推翻喬州選舉結果。不過威里斯被踢爆花公帑聘用已婚緋聞情人擔任特別檢察官來起訴川普，涉利益衝突，或導致整個選舉案無人接手，川普本人已要求撤銷所有指控。

《福斯新聞》報導，喬治亞州選舉干預案中的共同被告之一、前川普競選團隊官員羅曼（Mike Roman）8日向喬州法院聲請動議，主張撤銷7項起訴罪名，並要求法院裁定威里斯喪失起訴資格，理由是威里斯與已婚特別檢察官韋德（Nathan Wade）有婚外情。

請繼續往下閱讀...

羅曼在127頁訴狀中引述爆料人士說詞及離婚官司紀錄向法院指出，韋德花費納稅人稅金與威里斯在世界各地旅遊，違反公帑使用規範，涉嫌利益衝突，也違背喬州公務員行為條款。羅曼指出，韋德以65.38萬美元（約新台幣2035萬元）薪酬價碼加入喬州調查川普團隊之前，與威里斯就有地下情。

富爾頓郡檢察官辦公室9日並未回應媒體採訪要求

川普9日在他的「真實社群」（Truth Social）平台上發文，主張整件起訴案應該全數撤銷。

川普說表示威里斯「花大價錢雇傭了一個『浪漫伴侶』來起訴美利堅合衆國第45任總統，然後『從他們的關係中獲得經濟利益』，因為韋德帶她去了昂貴的旅行，但全部由喬治亞州支付，去遙遠的地方度假！」

最新的文件可能會顛覆威里斯在起訴川普和其他人的過程中所扮演的角色。川普在此案中面臨13項指控，他本人拒不認罪。富爾頓郡高等法院法官邁克菲（Scott McAfee）將決定川普和其他被告的審判日期。

川普要求撤銷喬治亞州所有指控。（路透檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法