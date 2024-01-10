奧斯汀瞞病不想辭 拜登也沒想換人

美國國國防部長奧斯汀年初緊急住院治療，但並未及時向白宮和國會通報，面臨國會議員究責，甚至呼籲他辭職。（路透檔案照）

2024/01/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國國防部長奧斯汀年初緊急住院治療，但並未及時向白宮和國會通報，引發一場軒然大波，至今仍無法平息。國會共和、民主兩黨人士八日繼續追究奧斯汀和五角大廈官員的責任，甚至呼籲他辭職負責，但五角大廈稱奧斯汀已移出加護病房，完全恢復職責，沒有辭職打算。

五角大廈發言人萊德八日向外界說明，奧斯汀是在去年十二月廿二日接受某項醫療程序，並在翌日出院，但從一月一日起開始出現「劇痛」，被送往「華特里德國家軍事醫學中心」。二日，奧斯汀的部分權力已移交給副防長希克斯，但她是在兩天後才被告知奧斯汀入院。白宮國安顧問蘇利文則是在四日得知此事，並通知總統拜登。五日，媒體披露此事，國會終於知情，五角大廈隨後也出面證實。

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對於延遲通報白宮和國會，萊德解釋是因為奧斯汀的幕僚長患上流行性感冒，「我們已在檢討如何改善通知程序」；萊德也說自己是在二日獲悉奧斯汀住院的消息，但當時還未掌握足夠訊息，沒有權利透露部長病情。萊德另表示，奧斯汀目前仍在住院，但已移出加護病房，並恢復全部職責，「沒有計畫辭職」。

儘管如此，包括政治盟友在內，許多人仍批評政府對奧斯汀醫療狀況一知半解，指如果美國正好處於直接或間接參與海外戰事期間，可能會發生災難。五角大廈內部官員也抱怨道，奧斯汀對這次事件的處理，凸顯「令人難以置信的錯誤判斷」。曾在歐巴馬任內執掌國防部和中情局（CIA）的潘尼塔表示，儘管奧斯汀想保護隱私，但防長承擔著國家重大責任，「當你將以任何方式喪失行為能力時，就有責任通知總統和國安團隊」。

眾議員籲辭職 川普喊解僱

共和黨籍眾議員斯特凡尼克痛批，國防部等數日才通知總統、國家安全會議和人民，這是絕對不可接受的，呼籲奧斯汀「立即辭職」。前總統川普也稱奧斯汀「應因不當職業行為和怠忽職守而立即被解僱」。不過，白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比表示，拜登對奧斯汀保持信任，現在關心的是他康復情況，沒打算換人。

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