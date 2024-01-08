朝鮮半島情勢緊張！北韓連3天砲擊 南韓：緩衝區不再存在

北韓撕毀「919軍事協議」、近來並連續3天朝西部海域的緩衝區內砲擊，南韓聯合參謀本部今（8）日召開記者會正式宣布，兩韓之間不再存在陸海軍事緩衝區。圖為南韓國防部公布在5日實彈演習中，韓軍K1E1戰車朝向邊境的白翎島發射砲擊。（歐新社）

2024/01/08 23:17

〔編譯楊芙宜／台北報導〕韓聯社報導，在北韓軍方連續3天朝西部海域的軍事緩衝區內發射砲彈之後，南韓聯合參謀本部今（8）日召開記者會正式宣布，兩韓之間不再存在陸海緩衝區。

南韓聯合參謀本部公報室室長李誠俊8日在記者會上表示，北韓共違反「919軍事協議」3600多次，並在西部海域連續3天實施砲擊；因此，敵對行為禁區（軍事緩衝區）將不再存在，南韓軍方將在緩衝區內正常實施在海上和陸地的射擊和訓練等活動。

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緩衝區是南北韓雙方2018年為緩和緊張所簽訂的「919軍事協議」下劃設，兩韓在西部和東部海域的「北方限界線」（NLL）一帶劃設海上緩衝區，禁止實施砲擊和機動訓練。不過，北韓於去（2023）年11月發射間諜衛星後，此協議已經破裂。

此外，南北韓以軍事分界線為準，兩國將各5公里寬的陸上地區劃設緩衝區，禁止砲擊和團級以上部隊的野外機動訓練。

不過，根據南韓軍方偵測，北韓軍方在本月5日至7日朝向西部海域NLL附近的緩衝區發射砲彈，5日發射200多枚砲彈，6日及7日分別發射60多枚和90多枚砲彈，砲彈均落在西部海域的NLL以北的軍事緩衝區。

消息人士透露，北韓軍方6日還分別在砲擊前後進行了2輪炸藥引爆，共引爆了10多次；北韓軍隊引爆炸藥行動屬首見，意在混淆南韓軍方。不過，南韓軍方精確偵測到北韓火箭炮砲彈的飛行軌跡及發射砲彈的數量，北韓方面顯得非常慌張。

南韓軍方已決定重啟陸海緩衝區的例行軍演。南韓聯合參謀本部公報室室長李誠俊表示，韓軍不會對敵方在西北島嶼附近地區採取的軍事行為一一做出應對，而將根據原有計畫實施射擊訓練。

針對北韓朝向西部海域緩衝區砲擊，南韓僅5日以海上實彈射擊演習回應，發射約400枚炮彈反制，數量是北韓的2倍。據消息人士透露，南韓軍方6日和7日評估，北韓砲彈未落在西部海域NLL以南，韓方沒有遭受損失，沒有進行應對射擊反制的必要。

另外，針對北韓領導人金正恩胞妹、北韓勞動黨中央委副部長金與正聲稱北韓軍方「6日在西部海域未進行砲擊，而是引爆炸藥」，李誠俊駁斥此一說法純屬自欺欺人，並強調韓軍可充分分辨兩者區別，並基於所偵測到的情況公佈砲擊次數和地點；金與正的表態旨在團結北韓內部力量，並透過心理戰挑唆南韓方面的內部矛盾。

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