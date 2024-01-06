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北韓連2天開轟！再向南韓延坪島射60砲 全中緩衝區

北韓今天下午4點至5點再朝南韓延坪島西北部開砲。（路透；本報合成）

北韓今天下午4點至5點再朝南韓延坪島西北部開砲。（路透；本報合成）

2024/01/06 20:12

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢緊繃！北韓昨天（5日）上午才向南韓西部邊境的白翎島、延坪島北部發射約200枚砲彈，持續2小時，結果今天下午4點至5點（台灣時間下午3底至4點）再朝延坪島西北部開砲，前後大約射了60枚砲彈，全部落在兩韓軍事緩衝區內。

YTN》報導，南韓聯合參謀本部（合參）指出，北韓今天下午4點至5點再朝延坪島西部發射約60枚砲彈，約落在北方限界線（NLL）以北的軍事緩衝區，明顯違反2018年9月兩韓簽署的軍事協議。合參也譴責北韓的行為「威脅朝鮮半島和平，並加劇緊張局勢」，對此祭出嚴厲警告，強烈敦促其立即停止。

合參同時揚言，若北韓仍持續用砲火威脅，南韓方也將採取軍事行動。截至目前，南韓方尚未對北韓今天的砲擊進行還擊。

據了解，北韓昨日上午才以回應南韓軍演為由，朝白翎島和延坪島北部地區砲擊，發射逾200枚岸防炮，南韓緊急疏散平民，無人員傷亡。當天下午，南韓軍方立即實施演習回應，使用K9自走砲和戰車砲進行海上射擊訓練，甚至發射了400枚砲彈回敬北韓。

北韓今天下午4點至5點再朝南韓延坪島西北部開砲。（路透）

北韓今天下午4點至5點再朝南韓延坪島西北部開砲。（路透）

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