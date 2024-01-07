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南韓上當？北韓女帝欺敵：60發炸彈模仿「海岸砲」砲聲

金正恩的胞妹金與正近日開嗆，要南韓準備接受「砲火洗禮」。（美聯社檔案照）

金正恩的胞妹金與正近日開嗆，要南韓準備接受「砲火洗禮」。（美聯社檔案照）

2024/01/07 20:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓7日再次朝南韓延坪島海域發射砲彈，連續3天進行挑釁。另一方面，北韓最高領導人金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨副部長金與正同日放話警告，南韓軍方的行動和毫無根據的言論，只會給自己帶來不可挽救的災難，對南韓而言，這可能是「砲火洗禮」和「瞬間死亡」。

北韓5日、6日接連朝南韓延坪島方向發射砲彈，七日又繼續開轟，砲彈大多落入海上緩衝區，但有部分落點逼近西海（黃海）北方界線以北7公里處，不過砲彈落點並沒有超過北方界線，也沒有造成損害，南韓方面沒有任何軍事反擊。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金與正7日稍早主張，北韓於6日進行「欺敵作戰」，在沿岸引爆60發模仿「海岸砲」砲聲的炸彈，目的是為了測試南韓的偵查能力，實際上根本沒有發射任何砲彈。

她指出，南韓不僅做出錯誤判斷，誤以為北韓真的發射砲彈，還厚臉皮地謊稱砲彈落在海上緩衝區，「大韓民國軍方徹底上了我們的當」。

金與正說：「我必須重申一個明確的想法：我們軍隊的扳機已解開保險。此前已明確指出，我們軍隊對最小的挑釁都將立即用砲火洗禮做出回應。最近，韓國軍方匪徒最喜歡用的形容某種回應行動原則的話是『立即、有力、到底』。他們需要牢牢記住的是，他們堅持重複這些話可能會導致『他們立即死亡、被迫死亡和徹底死亡』。」

金與正稱，南韓的「誤判、毫無根據的假設、毫無意義的固執和堅持」，只會為自己帶來不可挽救的災難。

金與正目前被視為金正恩的「第二順位掌權人」，先前外界分析皆認為，金正恩主要負責內政處理，而金與正的職務主掌外交與兩韓關係。另外也有不少人發現，金與正近幾年對外發言時，態度與語氣都非常強硬，更有網友以「女帝」形容金與正的作風。

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