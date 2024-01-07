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2歲童被塞冰箱4天 爺嬤聞惡臭味才發現 真實死因曝光

泰國一對老夫婦在家中聞到惡臭味，順著臭味驚見冰箱內有一具男童屍體；示意圖，與新聞事件無關。（彭博社）

泰國一對老夫婦在家中聞到惡臭味，順著臭味驚見冰箱內有一具男童屍體；示意圖，與新聞事件無關。（彭博社）

2024/01/07 23:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國日前發生一起藏屍案，一對老夫婦在家中聞到臭味，順著源頭發現臭味來自兒子房間內的冰箱，怎料打開後竟看到一具男童的屍體，經調查後男童的身分正是兒子的2歲養子，死亡時間已經超過4天。

泰國頭條新聞（Thailand Headlines）報導，泰國一對老夫婦在家中兒子房間內的冰箱發現一具男童的屍體，該男童即是兒子的養子。警方到場後，見到這名年約2歲男童的屍體，屍體被毯子包裹，裝在布袋裡，而且已經腫脹，初步預估死亡時間至少4天。警方也在男童的屍體上發現類似咬痕的瘀青，小腿、手臂上也都有瘀傷，不排除是虐待致死。

經過調查後，警方表示這具屍體正是老夫婦兒子與媳婦從朋友那裡認養而來的養子。老翁指出，當時是妻子先聞到臭味，於是他順著臭味打開了兒子的臥室，發現了濃烈的腐臭味，隨即通知了警方。他也補充，自己已經3天沒看到孫子了，原本以為孫子只是跟著養父母去親生父母家。

在調查時，媳婦剛好回到家，當場被警方逮捕。她表示，男童是在吃糯米飯時噎到才死亡，她當時不知道該怎麼處理，丈夫回到家時就將孩子用布裹起來後冰到冰箱，根據供詞，屍體是在1月2日被放入冰箱內。

目前警方尚未找到老夫婦的兒子下落，而據《Thaiger》報導，男童的屍檢報告於今日揭曉，法醫在屍體的氣管處發現一塊糯米，而這也是導致死亡的主因。警方判定男童的死是意外死亡，而非謀殺。

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