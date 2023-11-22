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「中國丐幫」 曼谷街頭乞討 人口販運？泰國要查了

泰國曼谷街頭出現大量遭到毀容或截肢乞丐，全部來自中國，引起當地警方注意。（圖擷取自Guntouch Pongpaiboonwet臉書粉專）

泰國曼谷街頭出現大量遭到毀容或截肢乞丐，全部來自中國，引起當地警方注意。（圖擷取自Guntouch Pongpaiboonwet臉書粉專）

2023/11/22 22:54

〔中央社〕泰國曼谷近日出現身穿泰國學生制服、面部遭燙傷且手遭截肢的女子在街頭乞討，警方調查後發現乞討女子來自中國。泰國政府已在調查整起事件是否涉及國際人口販運。

事件起因是真名為坎塔（Kanthat Pongpaiboonvej）的泰國名人獲知消息，在曼谷平克勞（Pin Klao）區的一間百貨公司前，有臉部遭熱水或是強酸燙傷且手被截肢中國女子身穿學生制服在乞討。坎塔因此通知警方和社會發展及人類安全部（Ministry of Social Development and Human Security）的官員。

《曼谷郵報（Bangkok Post）》報導，坎塔、警方以及官員等大隊人馬10日前往這間百貨公司前探查狀況，這名女子隨後被帶往警局問話。女子表示是單親媽媽，在中國有2個孩子，她不知道在街上乞討是違法的。

坎塔表示，接獲通知還有另外6名類似狀況的女子，警方目前找到其中2人，將她們帶回警局問話。其中1人在曼谷的水門（Pratunam）地區乞討，警方在她的隨身包包中找到大量的20泰銖和100泰銖面值紙鈔，總價值1萬400泰銖（約合新台幣9274元）。

泰國公視（Thai PBS）報導，社會發展及人類安全部部長沃拉伍（Varawut Silpa-archa）已經下令調查此事是否和國際人口販運有關。

沃拉伍表示，之前這些乞討女子被逮捕時，有一名泰國女子到警局自稱是這些乞討女子的翻譯，並且試圖賄賂警方，以換取警方釋放這些乞討女子。

沃拉伍表示，由於乞討女子來自中國，這件事可能會變得相當敏感而且演變成國際事件，他們會仔細調查這些女子是否遭到剝削。

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