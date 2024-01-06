「零下33度冷氣團」明報到 能登強震災區雪上加霜

日媒預警北陸地區7日至8日將出現「零下33度冷氣團」，恐對救援造成影響。（圖截取自X平台@BABYLONBU5TER）

2024/01/06 21:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，造成嚴重災情，石川縣今（6日）下午公布，縣內已確認的死亡人數升至126人，仍有200多人下落不明，更宣布該縣進入「緊急狀態」。而稍早日本媒體更預警，7日至8日將有一波強烈冷氣團逼近能登災區，北陸地區氣溫將低於「零下33度」，救援行動因天候問題，恐怕將更加艱難。

根據日媒《每日放送》（MBS）報導，這一波強烈冷氣團即將抵達北陸地區，預計7日至8日影響最為明顯，若冷氣團比預期更增強，或是同一地區持續降雪，將有可能出現大雪，規模甚至來到警報等級。而發生大地震的石川縣，預計7日將從大雨逐漸轉成降雪，7日晚間至8日預計將出現大雪，恐對救援行動造成影響。

事實上，由於能登半島強震的原因，使得地盤鬆動，日媒警示即使是少量降雨，都有可能增加土石流的機率。日本氣象廳指出，強烈冷空氣將流入海拔約5,500公尺的北陸地區，氣溫將低於「零下33度」，請民眾注意防範大雪，有可能導致交通中斷或農業設施損壞，另外也要注意電線、樹木的積雪，以及路面結冰的問題。

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