慟！ 地震來襲肉身護老母 58歲日本前自衛官罹難

昨（4）日下午4點28分，大阪市消防局搜救隊從輪島市一棟坍塌的2層樓民宅，救出一名受困超過「黃金72小時」的80多歲老婦人。（美聯社）

2024/01/05 19:29

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，4日傍晚過了搜救「黃金72小時」，但搜救人員仍在重災區一棟倒塌民宅裡，救出一名80多歲老婦人，消息振奮人心。不過該婦人長子今（5）日受訪時悲傷透露，事發當時58歲的弟弟以身體掩護母親，讓她免於失溫，雖然保住母親的性命，但弟弟卻不幸罹難。

綜合日媒報導，日本新年元旦下午發生「令和6年能登半島地震」，重創北路地區，事後包括大阪府內消防本部的隊員，大阪市一共派出170人趕赴救災。就在昨（4）日下午4點28分，這支搜救隊從輪島市一棟坍塌的2層樓民宅，救出一名80多歲老婦人，截至當時她已受困約莫72小時，被發現時意識清楚，現場人員趕緊把她送醫。

請繼續往下閱讀...

報導指出，雖然這名老婦人平安獲救，但她與同住的58歲次子卻不幸罹難，死因為窒息死亡。老婦人的長子受訪時語帶哽咽表示，他認為弟弟是為了保護母親，才失去性命，並透露消防隊員在與他通話時，提到母親獲救當時體溫過低，「可能是因為弟弟在母親身旁，我認為有可能在一定程度上，弟弟用體溫防止母親出現失溫的狀況。」

老婦人的長子表示，他的弟弟以前曾是日本自衛官，在關西地區工作，55歲退役後，在3年前回到輪島市的家中陪伴母親。他還透露在1995年發生阪神大地震時，弟弟也曾前往災區去救災，沒想到這次卻成為大地震的受災者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法