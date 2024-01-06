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日本能登強震增至126死！數千旅客取消住宿 業者損失逾2千萬

日本能登半島元旦發生7.6強震。（法新社）

日本能登半島元旦發生7.6強震。（法新社）

2024/01/06 19:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，截至今（6日）下午5時，累計已有126人死亡，仍有200多人下落不明。受到強震影響，鄰近的富山縣飯店、旅館，截至5日共計約5000名住宿旅客取消預定，約1000人取消出席宴會，業者粗估損失達1億日圓（約2140萬元台幣）。

據富山縣當地媒體《北日本新聞》報導，地震發生後，富山ANA皇冠廣場飯店雖沒有人員傷亡，卻陸續有旅客取消預定，ANA飯店總經理玉木茂德表示，原先預計6日至8日的「三天連續假期」生意能增加一成，如今卻因能登強震而難已達標。

庄川溫泉鄉鳥越之宿山樂園三日連假原本幾乎全部訂滿，現在約有3成的預訂被取消。社長酒井彥成表示，「庄川溫泉鄉的災害程度較輕，擔心外界誤認為整個北陸地區的住宿設施都受到影響」。

黑部市宇奈月溫泉桃源則因為受到的破壞較少，將繼續營業。不過仍有130名旅客，由於餘震等相關原因，還是選擇取消住宿。酒之宿喜泉除了6日開始的三連休假期受到影響，1月份取消住宿預定的狀況也不斷增加。富山縣內酒店旅館衛生工業協會表示，因受強震影響，縣內多家旅館預計損失將高達1億日圓（約2140萬元新台幣）。

另據《NHK》最新報導指出，截至6日當地下午5時，石川縣目前已增至126人罹難，仍有200多人下落不明。日本當局表示，目前多條道路仍被封鎖，很難找到倖存者，日本自衛隊正以直升機來進行救援行動，並向偏遠地區運送物資，不過倖存者補充，目前汽油以及煤油等物品仍然供應短缺。

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