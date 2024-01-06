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海保機機長稱有與組員確認指令 疑錯把「預備起飛」當成「優先起飛」

海保機機長宮本元氣近日接受調查時表示，疑似誤將「第一順位預備起飛」當成「優先起飛」指令，並稱有與組員確認過管制員指令。（美聯社）

海保機機長宮本元氣近日接受調查時表示，疑似誤將「第一順位預備起飛」當成「優先起飛」指令，並稱有與組員確認過管制員指令。（美聯社）

2024/01/06 12:08

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空編號516班機2日傍晚5點47分降落羽田機場時撞上海上保安廳MA722飛機，造成保安廳機上5死1重傷，生還的海保機機長宮本元氣近日接受調查時表示，海保機有可能聽錯塔台空中管制員指令，誤將「第一順位預備起飛」當成「優先起飛」指令，海保機長表示，進到跑道的同時，也有向其他組員確認，所有人都能聽到指令，卻沒人發現有誤。

根據日本《產經新聞》報導，根據國土交通省公開的通訊紀錄顯示，2日傍晚5點45分，管制員下達「請滑行至C5跑道停止位置等待」，8秒後宮本元氣則回覆，「我們正在路上」，並進入跑道，大約40秒後與日航班機發生撞擊。日本海保廳表示，當時海保機上有6人，包括機長宮本元氣與其他罹難的5名隊員，所有人都有配戴耳機、麥克風，以利與塔台溝通。

《產經新聞》指出，通常來說，空中管制員的指令是發給機長與副機長，然而，海保機機長宮本元氣在最初獲救時僅表示，「飛機是經許可進入（跑道）的」，但在之後的調查內，他卻表示，「我有與其他組員確認（管制員指令）」，透露有可能是將「第一順位預備起飛」的指令誤解為「優先起飛」。

目前日本運輸安全委員會已經回收海保機上的黑盒子進行分析，此外，針對聽錯指令的說法，日本國土交通省指出，日本空中交通管制術語中，並沒有「優先起飛」的特殊術語，也沒有針對起飛和降落順序的特殊術語，目前整起事故的事實真相，仍有待日本當局進一步釐清。

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