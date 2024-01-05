海保機被撞前 停留跑道約40秒

日本東京羽田機場2日晚間發生民航機衝撞海上保安廳飛機的嚴重事故，造成5人喪生。日本航空4日宣布，該架空巴A350客機在事故中被燒毀，估計將產生約150億日圓（約33億台幣）的營業損失，這部分預計由保險理賠。（法新社）

2024/01/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本媒體四日報導，二日在東京羽田機場跑道與海上保安廳救災機發生致命撞擊的日本航空JL516航班的機長透露，直到撞機前才似乎瞥見什麼，但已無法重新降落；同日，路透獨家披露，五死一重傷的海保機當時正要執行廿四小時內的第三趟北陸地震救援任務。

事故前24小時已執勤兩趟

路透引述一位不具名海上保安廳官員的話說，該海保機在發生事故前的廿四小時，已執行過兩趟羽田往返地震災區的飛行任務，分別是一日當天地震剛發生後對災區進行三．五小時的視察，以及載運搜救人員前往災區並於二日一早返回羽田。

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路透的報導中並未說明海保機前兩趟任務的機組人員，與二日午後發生撞機時的機組員，是否為同一批人，因此無法推測事故發生時的機組員是否有過勞問題。唯一倖存的海保機長宣稱曾獲航管人員批准進入跑道，但三日公布的塔台通聯紀錄顯示，航管人員並未允許海保機進入跑道。

此外，TBS電視台新聞四日報導，日本新聞網（JNN）在事故發生前拍攝到海保機朝跑道前進，畫面顯示海保機進入看似跑道的地點，並且在此停留約四十秒，之後就與日航機發生碰撞與陷入大火。

共同社四日報導，日航指出，JL516機長表示，事故發生前好像看到了什麼東西滑過，感覺有些不對勁，緊接著飛機就開始震動，以至於無法試著重新降落。三日曝光的塔台通聯紀錄顯示，塔台與日航客機曾確認當時跑道並無障礙物，及航管人員並未下令日航重新降落，顯示日航客機與航管人員都不知海保機當時在跑道上。

東京警視廳四日傍晚已結束在羽田機場跑道上的現場採證工作，之後將對日航客機與海保機進行確認，至於運安會同日開始對日航空服員進行調查取證；日航四日估計，撞機事件導致該公司一五○億日圓（約卅三億台幣）的損失，該損失將由保險承擔。

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