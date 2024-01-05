普廷急為俄軍補充兵力 簽署命令加速傭兵入籍

俄羅斯總統普廷4日在官邸，接見參與烏俄戰爭的俄軍官兵。（歐新社）

2024/01/05 23:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷4日簽署命令，加速讓參與烏克蘭作戰的外國人取得俄國公民資格。這項命令時值莫斯科正設法透過多種方法補充兵員，包括警方在街頭突擊移民，為軍方找尋兵力來源。

《美聯社》報導，普廷首先在2022年9月徵召30萬名預備役兵力後沒多久，批准給予和俄軍簽下合約成為傭兵的外國人，可循快速管道取得公民身分，當時的規定是，外國人與俄軍簽下至少1年合約，並且參與進行中的敵對行動至少6個月，便可申請成為公民，而不需要證明對俄羅斯有充足的認識，或者已經以居留身分連續在俄國居住至少5年，其配偶和子女也可申請入籍，主管機關必須在3個月內審核完成。

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去年5月，普廷簽署另一道命令，簡化此流程，刪除參與敵對行動至少6個月這項條件，只要在俄國對烏克蘭的「特別軍事行動」期間，與俄軍簽下至少1年合約，本人和其配偶、子女就可申請入籍。4日簽署的這道命令，進一步加快流程，將主管機關審核期限，從原本3個月，縮短到不得多於1個月。

最新這項命令，時值俄國時有媒體報導指出，警方在多個城市鎖定移民突擊，報導指出，當局通常會提供、甚至施壓在這些突擊行動中被捕的移民，與軍方簽下合約，才剛取得公民身分者會被送到軍方招募單位，評估是否符合徵兵條件。

根據俄國獨立媒體《新報（Novaya Gazeta）》報導，最近一起突擊行動發生在跨年夜，警方在聖彼得堡慶祝新年人潮聚集的多個地鐵站附近，逮捕3000多人，一名警方消息人士透露，這場行動的目的，就是要找人補充軍方兵力。

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