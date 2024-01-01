為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

普廷2024新年致詞未明言戰事 僅讚揚俄國軍人是英雄

俄羅斯總統普廷。（路透）

俄羅斯總統普廷。（路透）

2024/01/01 12:21

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）於2023年末，在克里姆林宮向俄羅斯民眾發表新年演說，宣布2024年將成為「家庭年」（year of the family），普廷在演說未明確提及俄烏戰爭，僅讚揚俄國軍人是英雄。

綜合外媒報導，普廷於預先錄製的新年演說影片，背景為他獨自待在克里姆林宮裡面的畫面，與2022年形成鮮明對比，當時他站在一群表情嚴峻的士兵身後，並嚴厲呼籲俄國人民得要「為了生存而做出犧牲」。普廷在最新的新年演說，則是呼籲俄國人民要團結一致，並且永不退縮，「沒有任何力量可以分裂我們。」

普廷指出，「我們即將送別2023年，它很快就會成為歷史的一部分，而我們要勇往直前，創造未來！在過去的一年裡，我們努力付出，完成許多工作。我們為共同取得的成就而自豪，為成功而欣喜。同時，我們堅定捍衛國家利益，我們的自由、安全和價值觀，這些在過去和現在一直是立足之本。」

普廷在本次的演說中，並未明確提及俄烏戰爭，僅讚揚俄國軍人，「對於每一個在戰鬥崗位上、為真理和正義而奮鬥的人來說，你們是我們的英雄，我們的心與你們同在。我們為你們感到驕傲，也欽佩你們的勇氣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新年前夕 俄軍猛轟烏克蘭
2024/01/01 05:30

新年前夕 俄軍猛轟烏克蘭
各懷鬼胎？ 普廷與習近平互致新年賀電
2023/12/31 22:25

各懷鬼胎？ 普廷與習近平互致新年賀電
俄西歐戰線 策反法國 分化挺烏
2023/12/31 05:30

俄西歐戰線 策反法國 分化挺烏
烏俄至少要打五年 普廷打亂習算盤
2023/12/29 05:30

烏俄至少要打五年 普廷打亂習算盤
俄總統普廷被AI被質問「你有多少分身？」 全場笑翻
2023/12/15 13:59

俄總統普廷被AI被質問「你有多少分身？」 全場笑翻

通膨及利率回穩 氣候變遷股布局時機到
普廷稱國家發展好 專家：實際上恐有落差
2023/12/09 09:36

普廷稱國家發展好 專家：實際上恐有落差
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播