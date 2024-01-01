普廷2024新年致詞未明言戰事 僅讚揚俄國軍人是英雄

俄羅斯總統普廷。（路透）

2024/01/01 12:21

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）於2023年末，在克里姆林宮向俄羅斯民眾發表新年演說，宣布2024年將成為「家庭年」（year of the family），普廷在演說未明確提及俄烏戰爭，僅讚揚俄國軍人是英雄。

綜合外媒報導，普廷於預先錄製的新年演說影片，背景為他獨自待在克里姆林宮裡面的畫面，與2022年形成鮮明對比，當時他站在一群表情嚴峻的士兵身後，並嚴厲呼籲俄國人民得要「為了生存而做出犧牲」。普廷在最新的新年演說，則是呼籲俄國人民要團結一致，並且永不退縮，「沒有任何力量可以分裂我們。」

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普廷指出，「我們即將送別2023年，它很快就會成為歷史的一部分，而我們要勇往直前，創造未來！在過去的一年裡，我們努力付出，完成許多工作。我們為共同取得的成就而自豪，為成功而欣喜。同時，我們堅定捍衛國家利益，我們的自由、安全和價值觀，這些在過去和現在一直是立足之本。」

普廷在本次的演說中，並未明確提及俄烏戰爭，僅讚揚俄國軍人，「對於每一個在戰鬥崗位上、為真理和正義而奮鬥的人來說，你們是我們的英雄，我們的心與你們同在。我們為你們感到驕傲，也欽佩你們的勇氣。」

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