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稱俄軍蒙受重大損失 澤倫斯基：俄國獲勝是錯覺

烏克蘭總統澤倫斯基近日受訪表示，俄羅斯將贏得戰爭的說法只是錯覺，莫斯科仍在戰場上承受重大損失。（路透資料照）

烏克蘭總統澤倫斯基近日受訪表示，俄羅斯將贏得戰爭的說法只是錯覺，莫斯科仍在戰場上承受重大損失。（路透資料照）

2024/01/02 11:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）近日受訪表示，俄羅斯將贏得戰爭的說法只是錯覺，莫斯科仍在前線上蒙受重大損失。

據路透報導，英國「經濟學人」（The Economist）1日發布的訪談內容中，澤倫斯基表示，烏克蘭2024年的首要任務將包括削弱俄羅斯在克里米亞半島（Crimea）的優勢，遏止俄軍自該地對烏克蘭境內發動襲擊，同時捍衛東部戰線的主要城市。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）上月表示，俄軍在前線的處境正逐漸獲得改善，強調在實現烏克蘭「去納粹化、非軍事化及保持中立地位」之前，俄國不會停止行動。

俄羅斯官員認為，烏克蘭2023年在東部和南部發動的反攻行動均告失敗。

澤倫斯基在經濟學人的訪談中承認，「也許我們（2023年）並沒有達到全球的期待、取得成功。也許一切並不像人們想像的那樣迅速。」

但澤倫斯基強調，俄軍正在獲勝的想法只是一種「感覺」。同時，他讚揚烏克蘭軍隊突破黑海封鎖，取得「巨大成果」，促使糧食能夠通過其南部海岸出口。

澤倫斯基說，如果烏克蘭輸掉了戰爭，等同鼓勵俄羅斯向其他國家挺進，因為「普廷像動物一樣軟弱。若讓他嗅到鮮血，他將感覺自己充滿力量」。

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