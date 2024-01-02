俄跨年夜猛攻 烏總統新年演說矢言反擊

烏克蘭總統澤倫斯基去年十二月卅一日在新年致詞中，誓言要讓俄羅斯在新的一年嘗到烏國爆發的怒火。（路透）

2024/01/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭在戰火中迎來二○二四年，總統澤倫斯基去年十二月卅一日在新年致詞中，讚賞烏國人民自俄羅斯入侵以來展現堅毅卓絕精神，強調烏克蘭人變得更加強大，誓言要讓俄羅斯在新的一年嘗到烏國爆發的怒火。澤倫斯基承諾，將有至少百萬架無人機等更多國產武器投入戰場。

讚烏人堅強 烏軍攔截摧毀俄無人機創新高

俄羅斯在二○二三年最後幾天對烏克蘭發動開戰以來最大規模攻擊之一，造成至少卅九人喪生，跨年夜更出動九十架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，攻擊敖德薩、尼古拉耶夫和第聶伯羅等地區。烏克蘭空軍一日表示，烏軍成功摧毀九十架中的八十七架，創下新高紀錄。

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俄方則指控烏軍砲擊俄國佔領的頓內茨克地區。莫斯科任命的大頓內茨克地區負責人普希林（Denis Pushilin）聲稱，烏軍猛烈砲擊頓內茨克市中心地區，造成四人死亡、十三人受傷。俄國還指控烏克蘭無人機去年十二月卅日攻擊俄國西部靠近邊界的貝爾哥羅德州（Belgorod），造成至少廿四人死亡，超過一百人受傷。俄國總統普廷一日揚言，將加強空襲烏克蘭。

澤倫斯基說，戰爭教會烏克蘭人堅定面對俄羅斯攻擊，適應諸多艱困環境，「二○二三年之初，我們克服了可說是史上最艱難的冬季。我們證明烏克蘭人比寒冷和黑夜更有韌性，比全面斷電的威脅更強大」，「烏克蘭人的堅強勝過任何封鎖、否定、不信任和懷疑」。澤倫斯基表示，敵人將在今年感受到國內生產所呈現的威力，除了額外製造百萬架無人機外，也將接收西方盟友支援的F-16戰鬥機，「我們肯定能看見它們在領空翱翔」，「敵人必定會目睹我們真實的怒火」。

烏俄戰爭即將屆滿兩年，國際援助開始疲軟，美國前總統川普贏得今年十一月大選的可能性，亦增添對烏支援的擔憂。英國政府高階消息來源向「泰晤士報」透露，英國與歐盟成員國要在白宮可能易主前，設法為烏軍取得更多武器和彈藥；今年的方向是要將普廷持續困在戰爭泥淖，到二○二五年甚至更久遠的未來，迫使他攤牌並測試其決心。

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