日本能登7.6強震 搜救犬接連從倒塌房屋救出受困民眾
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，當地災損相當嚴重，更傳出有不少民眾受困倒塌房屋內，讓來自日本自衛隊、各地民間救難隊和搜救犬，紛紛挺進震區進行搜救。其中，有2隻搜救犬分別在3日和4日時，傳出順利尋獲受困民眾的好消息，其他搜救犬則繼續跟領犬員一起輪流進行搜救行動。
綜合日媒報導，日本新年元旦發生「令和6年能登半島地震」，導致災區多處道路中斷、建築物倒塌，讓日本政府派遣自衛隊和12隻搜救犬，前往災區進行搜救行動。就在3日下午，其中1隻名為「珍妮佛」（ジェニファー）的3歲比利時牧羊犬，成功在輪島市1棟倒塌房屋內發現1名高齡老婦人，已成功順利對方救出。
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日本飛行搜索醫療團「ARROWS」也於4日一早，在社群平台「X」發布貼文報告前往石川縣災區的搜救進度。根據報告指出，他們團隊的搜救犬「羅傑」（ロジャー）在倒塌房屋裡現場發現1位受困民眾，遺憾的是，當他被救來時已沒了生命跡象；之後搜索行動繼續進行，「羅傑」又在1處倒塌廢墟找出1名受困婦女，已順利將她緊急送醫。
除了自衛隊和飛行搜索醫療團，還有不少相關單位也紛紛投入救災行動，像是靜岡縣的搜救犬隊、日本搜救犬協會、警視廳等，許多搜救犬還被拍到輪流在災區進行搜索行動後，趁著休息時間倒在毛毯上補眠的身影，辛苦出任務的模樣，也讓無數網友紛紛留言讚賞與感謝牠們和領犬員們。
另外，由於強震造成石川縣多處道路損毀，讓救難隊帶搜救犬難以進入災區，因此需和航空自衛隊合作，搭乘直升機前往。
【能登半島地震】自衛隊の捜索犬「ジェニファー」お手柄、高齢女性を救出https://t.co/NgttHHMyZu— ライブドアニュース （@livedoornews） January 4, 2024
3歳メスの「ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア」で、静岡県の航空自衛隊浜松基地が救助活動のため派遣していた。自衛隊は現地で捜索犬12匹による捜索救助活動を行っている。 pic.twitter.com/jLTKMJF2m7
【#令和6年能登半島地震】— 空飛ぶ捜索医療団（災害緊急支援プロジェクトARROWS） （@ARROWS36899898） January 3, 2024
現場に入った #災害救助犬「ロジャー」はハンドラーとともに倒壊した家屋で捜索活動を行いました。
ロジャーが人の気配に反応し、レスキュー隊が懸命の救助にあたりました。… pic.twitter.com/FvreqRh9l7
皆様からのあたたかいご支援、応援ありがとうございます????— 認定NPO法人災害救助犬静岡 （@drdshizuoka） January 3, 2024
犬たち隊員たちにとって大変励みになります！
陸路での移動が困難な為、陸自、空自、県警の皆様と連携してヘリにて珠洲市内に入っています。
引き続き活動を行います。
#災害救助犬 #救助犬 #自衛隊 #チヌーク #ch47 pic.twitter.com/gw0Q3OE5Wi