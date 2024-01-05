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日本能登7.6強震 搜救犬接連從倒塌房屋救出受困民眾

日本飛行搜索醫療團「ARROWS」的搜救犬「羅傑」，在能登半島災區進行搜救行動，傳出成功在災區找出受困者。（圖擷取自@ARROWS36899898 社群平台「X」）

日本飛行搜索醫療團「ARROWS」的搜救犬「羅傑」，在能登半島災區進行搜救行動，傳出成功在災區找出受困者。（圖擷取自@ARROWS36899898 社群平台「X」）

2024/01/05 15:01

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，當地災損相當嚴重，更傳出有不少民眾受困倒塌房屋內，讓來自日本自衛隊、各地民間救難隊和搜救犬，紛紛挺進震區進行搜救。其中，有2隻搜救犬分別在3日和4日時，傳出順利尋獲受困民眾的好消息，其他搜救犬則繼續跟領犬員一起輪流進行搜救行動。

綜合日媒報導，日本新年元旦發生「令和6年能登半島地震」，導致災區多處道路中斷、建築物倒塌，讓日本政府派遣自衛隊和12隻搜救犬，前往災區進行搜救行動。就在3日下午，其中1隻名為「珍妮佛」（ジェニファー）的3歲比利時牧羊犬，成功在輪島市1棟倒塌房屋內發現1名高齡老婦人，已成功順利對方救出。

日本飛行搜索醫療團「ARROWS」也於4日一早，在社群平台「X」發布貼文報告前往石川縣災區的搜救進度。根據報告指出，他們團隊的搜救犬「羅傑」（ロジャー）在倒塌房屋裡現場發現1位受困民眾，遺憾的是，當他被救來時已沒了生命跡象；之後搜索行動繼續進行，「羅傑」又在1處倒塌廢墟找出1名受困婦女，已順利將她緊急送醫。

除了自衛隊和飛行搜索醫療團，還有不少相關單位也紛紛投入救災行動，像是靜岡縣的搜救犬隊、日本搜救犬協會、警視廳等，許多搜救犬還被拍到輪流在災區進行搜索行動後，趁著休息時間倒在毛毯上補眠的身影，辛苦出任務的模樣，也讓無數網友紛紛留言讚賞與感謝牠們和領犬員們。

另外，由於強震造成石川縣多處道路損毀，讓救難隊帶搜救犬難以進入災區，因此需和航空自衛隊合作，搭乘直升機前往。

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