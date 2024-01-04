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本世紀日本第3致命地震 能登半島規模7.6強震至少78死51失蹤

截至當地時間今（4日）上午8點，石川縣已確認至少有78人死亡，其中輪島市44死最為慘重。（美聯社）

截至當地時間今（4日）上午8點，石川縣已確認至少有78人死亡，其中輪島市44死最為慘重。（美聯社）

2024/01/04 10:53

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島在當地時間1日下午4點10分（台灣時間1日下午3點10分）發生規模7.6極淺層強烈有感地震，最大震度7級，石川縣首當其衝，境內死亡人數攀升到78人，是本世紀日本第3致命的地震。

綜合日本媒體報導，這次規模7.6「令和6年能登半島地震」重創日本北陸地方，隨著救援深入，死傷消息不斷傳出，截至當地時間今（4日）上午8點，石川縣已確認至少有78人死亡，其中輪島市44死最為慘重，另外珠洲市23死、七尾市5死、能登町以及穴水町2死、羽咋市及志賀町1死，330人輕重傷，目前石川縣有3萬4000多人避難中。

石川縣也公布51名失蹤者資訊，其中珠洲市有1人被海嘯捲走失蹤，是首例確認因本次地震所引發的海嘯而失蹤的人員，儘管已經逼近黃金72小時救援時間，日本首相岸田文雄強調要努力營救盡可能多的民眾。

「令和6年能登半島地震」至少78死，已經超越2004年新潟縣中越地震（68死）成為日本本世紀第3致命地震，前兩名為2011年東日本大地震（2萬2000死、失蹤）、2016年熊本地震（273死）。

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