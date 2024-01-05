能登地震已84死 美軍協助救災

就在日本石川縣能登地區強震已過救援黃金72小時的4日下午約4時30分，搜救人員成功在重災區輪島市倒塌房屋內，救出一名仍有意識的80多歲老婦，並將她送醫治療。（法新社）

2024/01/05 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本能登半島強震，四日傍晚已過搜救黃金七十二小時，累計罹難人數增加到八十四人，但在重災區輪島市傳出好消息，一名八旬老婦四日下午平安獲救。由於災區多處道路被震毀，交通中斷，日本自衛隊除了出動直升機空運物資，海上自衛隊四日也派出運輸艦，從能登半島海灘登陸運送推土機等重型機具，海空兩路加強救災行動。美國駐日大使說，日本政府接受美國提供援助救災，包括美軍協助。

海上自衛隊「大隅號」運輸艦航行到輪島市外海，再派出艦上兩艘氣墊登陸艇，運送約十輛重型機具上岸；前一天海自護衛艦艦載機，將毛毯、消防救災人員送進輪島市等地。另外，海上保安廳出動一架飛機、一艘巡邏船，四日上午在珠洲市外海搜尋疑似被震後海嘯捲走的民眾。日本首相岸田文雄在四日記者會指示，找出生還者是「與時間賽跑」，要求集結現場所有力量，竭盡全力搜救；防衛大臣木原稔表示，已部署約四六○○名自衛隊投入救災。

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黃金72小時已過 8旬老婦獲救

日本放送協會（NHK）報導，大阪市消防局搜救隊四日下午四點半左右，在輪島市救出一名八十多歲老婦，她受困在一間倒塌的兩層樓民宅一樓，被發現時意識清楚。另一重災區珠洲市迄今共救出廿一人，其中一名八十多歲老翁，被壓在倒塌房屋下四十四小時後，三日中午被成功救出。木原稔四日發文指出，自衛隊的搜救犬「珍妮佛」三日也在輪島市一間被震毀的房屋中，平安救出一名獨居高齡婦女。

石川縣政府表示，到四日晚間六時為止，罹難人數累計八十四人，其中四十八人在輪島市、廿三人在珠洲市，另外十三人在五個鄰近城鎮；失蹤人數增加到一七九人，包括一名十三歲男孩。

另外超過七百人因道路中斷受困。輪島市政府接獲通報，有四十到五十人受困倒塌房屋下，但有九名失聯民眾已經確認平安。

到四日上午，石川、富山、新潟三縣共有二二三棟房屋全毀或半毀；中央社訪問七尾市一名七十多歲計程車司機，指這次發生地震的幾個城鎮，人口以老年人居多，恐怕「很多被壓在房屋裡的也都是年長者」。

國土交通省指出，這三縣有四條國道共三十處路段、縣道等其他公路共五十處路段道路中斷。野村綜合研究所（NRI）經濟學家木內登英指出，目前為止這次地震造成的經濟損失，估計約八千億日圓（約一七五七億台幣）。

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