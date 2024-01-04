能登災區8旬婦撐過黃金72小時獲救 失蹤人數增至179人

搜救人員4日持續在輪島市搜救。（歐新社）

2024/01/04 22:13

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本能登半島強震，4日傍晚過了搜救的「黃金72小時」，但救災人員仍在盡全力搜尋。重災區輪島市在剛過黃金搶救時間，就傳出好消息，一名80多歲老婦被壓在倒塌民宅中，4日下午平安獲救；自衛隊搜救犬前一天也在該市發現一名受困的獨居高齡老婦。珠洲市也救出一名受困44小時的老翁。

日本放送協會（NHK）4日報導，在輪島市參與救災的大阪市消防局搜救隊，4日下午4時28分，從一間2層樓的民宅救出一名80多歲老婦，這名老婦受困在倒塌的一樓，被發現時意識清楚，能夠回應救災人員的呼叫。

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另一重災區珠洲市迄今共救出21人，其中一名80多歲老翁，被壓在倒塌房屋下44小時後，3日中午被成功救出，赤腳、精疲力竭的老翁被裹上毛毯送上擔架時，救災人員紛紛給予加油鼓勵。

防衛大臣木原稔4日發文指出，自衛隊的搜救犬「珍妮佛」（Jennifer）3日在輪島市一間被震毀的房屋中，發現一名獨居高齡婦女，老婦平安獲救，目前為止自衛隊在災區共救出122人。

日本首相岸田文雄在4日上午的記者會上指示，找出生還者是「與時間賽跑」，要求集結現場所有力量，竭盡全力搜救；木原稔表示，已經部署約4600名自衛隊投入搜救行動。

石川縣政府表示，到4日晚間6時為止，罹難人數累計84人，其中48人在輪島市、23人在珠洲市，另外13人在5個鄰近城鎮；失蹤人數增加到179人，另外超過700人因道路中斷受困。

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