為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

能登災區8旬婦撐過黃金72小時獲救 失蹤人數增至179人

搜救人員4日持續在輪島市搜救。（歐新社）

搜救人員4日持續在輪島市搜救。（歐新社）

2024/01/04 22:13

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本能登半島強震，4日傍晚過了搜救的「黃金72小時」，但救災人員仍在盡全力搜尋。重災區輪島市在剛過黃金搶救時間，就傳出好消息，一名80多歲老婦被壓在倒塌民宅中，4日下午平安獲救；自衛隊搜救犬前一天也在該市發現一名受困的獨居高齡老婦。珠洲市也救出一名受困44小時的老翁。

日本放送協會（NHK）4日報導，在輪島市參與救災的大阪市消防局搜救隊，4日下午4時28分，從一間2層樓的民宅救出一名80多歲老婦，這名老婦受困在倒塌的一樓，被發現時意識清楚，能夠回應救災人員的呼叫。

另一重災區珠洲市迄今共救出21人，其中一名80多歲老翁，被壓在倒塌房屋下44小時後，3日中午被成功救出，赤腳、精疲力竭的老翁被裹上毛毯送上擔架時，救災人員紛紛給予加油鼓勵。

防衛大臣木原稔4日發文指出，自衛隊的搜救犬「珍妮佛」（Jennifer）3日在輪島市一間被震毀的房屋中，發現一名獨居高齡婦女，老婦平安獲救，目前為止自衛隊在災區共救出122人。

日本首相岸田文雄在4日上午的記者會上指示，找出生還者是「與時間賽跑」，要求集結現場所有力量，竭盡全力搜救；木原稔表示，已經部署約4600名自衛隊投入搜救行動。

石川縣政府表示，到4日晚間6時為止，罹難人數累計84人，其中48人在輪島市、23人在珠洲市，另外13人在5個鄰近城鎮；失蹤人數增加到179人，另外超過700人因道路中斷受困。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台灣捐款賑災消息掀熱議 大批日本網友感動：說再多感謝都不夠！
2024/01/04 19:13

台灣捐款賑災消息掀熱議 大批日本網友感動：說再多感謝都不夠！
本世紀日本第3致命地震 能登半島規模7.6強震增至82死80失蹤
2024/01/04 15:14

本世紀日本第3致命地震 能登半島規模7.6強震增至82死80失蹤

日月光銀髮同樂會 用愛打造樂齡人生
搶灘畫面曝光！日自衛隊登陸能登半島北部 展開震災救援
2024/01/04 14:50

搶灘畫面曝光！日自衛隊登陸能登半島北部 展開震災救援
「無需要人道救援」日本政府婉拒台灣搜救隊 遭質疑中國介入
2024/01/04 13:23

「無需要人道救援」日本政府婉拒台灣搜救隊 遭質疑中國介入

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播