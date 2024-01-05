接受日媒專訪 周庭：到加拿大後仍遭港警騷擾

前香港本土派政黨「香港眾志」副秘書長周庭，披露在加拿大後仍遭到香港警方騷擾。（法新社檔案照）

2024/01/05 05:46

〔國際新聞中心／綜合報導〕前香港本土派政黨「香港眾志」副秘書長周庭，去年12月透過社群媒體宣布流亡加拿大，日本雜誌《日刊SPA！》1日刊登她的專訪。周庭在訪問中首度披露，在她抵達加拿大後，仍遭到香港警方騷擾。

周庭去年12月3日透過Instagram宣布棄保流亡加拿大，「我決定，不回去報到了，大概一輩子都不會回去了。」日語流利的她隨後也接受日デレNEWS、ANNnews與《產經新聞》等多家日本媒體訪問，披露曾被香港警務處國家安全處人員要求前往深圳旅遊「打卡」、歌頌中國經濟發展，還被迫寫下「悔過書」。

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自由亞洲電台（RFA）4日報導，最新一期的《日刊SPA！》刊出周庭的專訪內容，她在訪談中表達心中的恐懼，也進一步披露港警對她的騷擾手段。

周庭說，她在2023年初收到加拿大一所大學的錄取通知，便向警方申請出國留學，但提出申請之後，警方對她的審查變本加厲，2023年中曾被警方審問長達6小時，問及她的朋友、家人和工作。

周庭說，她後來還被迫寫下「悔過書」，表示「對於之前的民主運動感到後悔，之後不會再參加」，但警方要求她不能使用「民主運動」的說法。

在周庭宣布流亡約20多天後，港警於12月28日向媒體聲稱，涉嫌違反《港區國安法》被捕後獲准保釋的周庭，因未依時間向警方報到，將對她「終身追捕」，同日警方還「邀請」周庭父母前往警署「協助調查」。

記者問周庭：「到達多倫多後，不安有沒有減少？」周庭回應說：「不能這樣說，來了多倫多之後收到國安警兩次WhatsApp訊息。一次是問我『你安全抵達了？』之後有一次問我：『是否還與黃絲聯絡？』」

「黃絲」是香港坊間對民主運動、民主派、支持「反送中」運動人士的簡稱，以對應做為建制派支持者標誌的「藍絲」。

周庭指出，港警之所以批准她到多倫多讀書，有兩個理由，一是收集海外情報，二是企圖利用她做為一位前香港政治人物已獲得自由，可以出國留學的政治宣傳。

周庭表示，即使目前置身多倫多，心情還是無法放鬆，尤其是港警懸賞通緝多名流亡海外人士，令她擔心不已，只能透過觀看《進擊的巨人》動畫中主角為自由而戰，從中獲得慰藉。周庭也不願意透露修讀科目，認為一旦透露相關訊息，就會被知道就讀大學名稱，知道她置身何處。

前香港本土派政黨「香港眾志」副秘書長周庭，披露在加拿大仍遭香港警方騷擾。（法新社檔案照）

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