拒中吸收 港獨召集人鍾翰林流亡英國

曾投身香港反送中運動、今年六月才出獄的前學生領袖鍾翰林證實已趁赴日旅遊離開香港，轉往英國申請政治庇護。圖為二○一九年一月一日鍾翰林在新年抗議中高呼口號。（美聯社檔案照）

2023/12/30 05:30

跟進周庭 鍾翰林尋求英國庇護

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼前「香港眾志」成員周庭流亡加拿大後，曾投身二○一九年香港「反送中」運動的前港獨學生組織「學生動源」召集人鍾翰林，自曝已抵達英國與尋求政治庇護；鍾控訴出獄半年來頻遭國安人員跟監騷擾，憂心日後恐再被羅織罪名而決定出走。香港懲教署廿九日譴責鍾翰林外逃，並稱執法部門將依法通緝。

鍾翰林在台灣時間廿九日凌晨三時左右在臉書上貼出圖文，證實他已抵達英國並於入境時申請庇護。鍾翰林在文中指控自今年六月初服刑期滿出獄後便諸事不順，包括工作受阻、收入不保，出獄後一年內必須遵守的監管令內容遭修改、增加更多限制，以及頻遭國安人員約談逼問，甚至一度當街被國安人員制伏與搶走手機，令他身心承受極大壓力，擔心再度被控罪逮捕。

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獲准沖繩旅遊 趁機出走

鍾翰林說，他出獄前曾被警告一年內不要出境，但國安人員卻主動表示可安排他前往中國「旅遊」；此外，當局知道他經濟困難，還以威逼利誘方式，以每次五百至三千港幣酬勞為代價，企圖吸收他當線民。由於擔心自己會因明年香港基本法廿三條立法後被安上額外罪名，再加上懲教署罕見批准他前往日本沖繩旅遊，鍾翰林因而趁機出走，在當地時間廿七日晚間七時抵達英國。

鍾翰林坦言此舉意味自己在可預見的未來都不可能返港，「自十四歲投身社會運動以來，我一直相信香港是我們香港民族唯一的家園，要走的從不應是我們」。鍾翰林表示，會在英國繼續完成學業以及為香港奉獻己力，「我相信只有香港民族永不放棄，自由民主種子終有一天重新發芽」。

香港懲教署副署長梁建業在記者會上嚴厲譴責鍾翰林違反署方的監管令而外逃，並稱該署已收回監管令，其他執法部門將會依法通緝，呼籲鍾翰林返港。

現年廿二歲的鍾翰林在二○二○年因侮辱國旗與非法集結罪遭判刑四個月，一年後又因分裂國家及洗黑錢罪被判四十三個月，今年六月五日刑滿出獄。鍾翰林昔日帶領的學生組織「學生動源」則在二○二○年港區國安法生效前解散。

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