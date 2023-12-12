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首頁　>　國際

區議會投票率27%創新低 周庭:港人拒絕假選舉

周庭（法新社檔案照）

周庭（法新社檔案照）

2023/12/12 05:30

親中民建聯88％當選

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港十日舉行選制「改革」後的首次區議會選舉，在沒有泛民主派參選的情況下，也被稱為「僅限愛國者」的選舉，結果此次投票率僅廿七．五四％，創下史上新低。親中建制派「民主建港協進聯盟」（民建聯）重拾第一大黨地位，當選率達八十八％，中間派則無人當選。

4年前投票率達7成

此次選舉投票率僅廿七．五四％，是自一九八二年區議會成立以來最低的一次，僅有一一九萬三千多人參與投票，與正值「反送中」抗爭的二○一九年投票率高達七十一．二三％，差距甚遠，若與二○一五年未受任何社會事件影響的選舉相比，當時投票率也超過四成七。

前香港本土派政黨「香港眾志」副秘書長、日前宣布流亡加拿大的周庭，十一日接受「日經亞洲」訪問時指出，投票率驟降，不是因為港人對政治冷漠，而是他們不想參與「一場假選舉」。

港府在今年五月「改革」區議會選舉制度，宣布直選議席從四五○席縮水至八十八席，並引進資格審查制度、僅允許「愛國者」參選，導致泛民主派被完全排除在外，是民主派卅八年來首次在區議會選舉中缺席，被認為是造成民眾投票意願低落的主因。香港時事評論員劉銳紹向中央社表示，選民認為區議會選制改革後，「沒有選擇便不投票，也認為是無關痛癢，投票也改變不了現實」。

全港四十四個地方直選選區共八十八席，民建聯在每個選區均派人參選，結果取得四十一席，加上在地區委員會界別（地委界）贏得六十八席，共取得一○九席。親中組織「香港工會聯合會」（工聯會）派出廿五人參選，取得十八席，連同地委界贏得九席，共廿七席。新民黨在地方選區只取得五席，地委界取得十席。「香港經濟民生聯盟」（經民聯）直選取得四席，地委界取得五席。自由黨則贏得五席。至於僅一名候選人參選的中間派「實政圓桌」、「民主思路」和「紫荊黨」，則悉數落敗。

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