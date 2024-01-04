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海景與跳橋糾結多年 舊金山金門大橋終於設網

美國舊金山市知名地標「金門大橋」終於安裝防自殺的防護網。（美聯社）

美國舊金山市知名地標「金門大橋」終於安裝防自殺的防護網。（美聯社）

2024/01/04 07:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山市知名地標「金門大橋」（Golden Gate Bridge）擁有無敵海景，吸引許多觀光客朝聖，但跳海自殺的案件不斷發生，美景與防自殺的議題糾結十餘年，官員週三（3日）宣布，已在橋樑兩側安裝了不銹鋼防護網。

綜合外媒報導，2000年9月，罹患躁鬱症的凱文·海因斯（Kevin Hines）當年19歲，從相當於25層樓高的金門大橋跳下，墜落太平洋，背部骨折卻奇蹟生還，是跳橋後40名幸運生還者之一，自大橋1937年通車以來，已有近2000人從橋上墜落身亡。

20多年來，海因斯的家人與一群從橋上自殺身亡者的父母不斷倡導解決方案，但遭遇抵制，有些人不想改變這個標誌性地標，因為它可以一覽太平洋和舊金山灣的景色。

舊金山市政府十多年前終於批准架設防護網，並於2018年開始建造寬約20英尺（6公尺）的不銹鋼網。但工程一再延遲。官員週三宣佈，已在這座長1.7英里（2.7公里）的橋梁兩側安裝完成不銹鋼網，這些網子設在低於橋面20英尺（6公尺）處，從過橋的汽車上看不到。但站在鐵軌旁的行人可以看到它們。

官員表示，防護網採用316航海級不銹鋼（Marine grade stainless）建造，可以承受惡劣的環境，包括鹽水、霧和強風，這些舊金山灣、橙色金門大橋就位處這種環境中。

防護網的目的是阻止人們跳橋，並降低那些仍然跳橋者的死亡率，由於是不銹鋼鋼絲繩網，不像橡膠的軟及伸縮性，所以雖被網住，能為救護人員爭取一些救援時間，但落網者仍可能受傷。

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美國舊金山市知名地標「金門大橋」終於安裝防自殺的防護網。（美聯社）

美國舊金山市知名地標「金門大橋」終於安裝防自殺的防護網。（美聯社）

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