尹錫悅大談延伸威懾 金與正酸：他是北韓的特等功臣

北韓領導人金正恩胞妹金與正2日發表題為「致大韓民國總統的新年詞」談話。（美聯社資料照）

2024/01/03 11:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅1日發表新年演說，強調預計今年6月完成升級的韓美延伸威懾體系，將從源頭消除北韓核威脅。對此北韓勞動黨中央委副部長金與正2日回擊，尹錫悅「恰恰給我們加速獲取更具壓倒性的核戰鬥力，再次提供了合理合法的名分」。

據韓聯社報導，北韓領導人金正恩胞妹金與正2日發表題目為「致大韓民國總統的新年詞」談話，聲稱「尹總統在新年仍表示將為我國軍事力量的飛躍發展作出有特色的貢獻，我方對此舉雙手歡迎」。

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金與正譏諷稱，不穩的安全環境已成為南韓日常的一部分，這全拜尹錫悅所賜，尹錫悅是幫助北韓發展自衛軍事力量的「特等功臣」；她補充，尹錫悅將北韓界定為「應消滅的主敵」，讓北韓最終了解到誰才是真正的敵人。

金與正還表示，南韓率先鼓弄「九一九軍事協議」條款，為過去數年受到約束的北韓軍事活動再次插上了翅膀；她嘲諷指出，南韓出現一位連自己的言行會造成何種後果都不擔憂的勇敢總統，「對我們來說是前所未有的良機」。

金正恩去年年底在勞動黨中央委員會全會上要求軍方，「要加快準備平定南朝鮮（南韓）全境的大變革」；尹錫悅就此在1日發表新年致辭時回應，上半年將完成韓美延伸威懾體系的建構工作，自源頭消除北韓核威脅。

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