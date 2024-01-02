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印度施壓 斯里蘭卡不讓任何中國「科研船」停靠

2023年10月25日，中國科學考察船「實驗6號」靠近斯里蘭卡可倫坡的港口。（法新社）

2023年10月25日，中國科學考察船「實驗6號」靠近斯里蘭卡可倫坡的港口。（法新社）

2024/01/02 16:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《印度斯坦時報》1日報導，斯里蘭卡已告知印度，該國將在1年內不允許任何中國考察船停靠在其港口或在其專屬經濟區內作業。

報導說，此舉是在印度總理莫迪（Narendra Modi）敦促斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）尊重印度的戰略和安全關切之後做出的。斯里蘭卡的決定意味著，原定於2024年1月5日至5月底在南印度洋進行深海探測的中國「向陽紅3號」科研船，將不會獲得斯里蘭卡政府的許可。

2023年，至少有25艘中國艦船在印度洋地區活動，包括中國海軍軍艦、潛艦、彈道飛彈跟蹤設備和科研船。自2019年以來，中國共有48艘科科研船部署在印度洋地區，它們一般的活動區域在印度東部和西部海岸線附近。

《法新社》報導，新德里當局對中國在印度洋日益增加的存在感，和對斯里蘭卡的影響力心存疑慮。斯里蘭卡位處重要戰略位置，是東西航線中心、國際航運要道。

2023年10月，斯里蘭卡政府允許中國科學考察船「實驗6號」進入可倫坡港口，這艘中國船隻聲稱僅僅是為了進行「補給」，但是鄰國印度擔心這艘中國考察船可能是用來對印度進行間諜工作。

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