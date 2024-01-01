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葉門叛軍襲擊貨輪 美軍直升機擊沉3艘船隻

美國海軍直升機擊沉3艘襲擊貨輪的「青年運動」船隻，並殺死船上的「青年運動」成員。圖為艾森豪號。（美聯社）

美國海軍直升機擊沉3艘襲擊貨輪的「青年運動」船隻，並殺死船上的「青年運動」成員。圖為艾森豪號。（美聯社）

2024/01/01 07:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）持續在紅海襲擾來往商船，以美軍為首的多國聯合艦隊正在周邊巡航。負責掌管中東美軍的美國中央司令部（CENTCOM）在去年12月31日發表聲明指出，美國海軍直升機擊沉3艘襲擊貨輪的「青年運動」船隻，並殺死船上的「青年運動」成員，這也是紅海危機以來，美國海軍首度擊斃「青年運動」武裝份子。

綜合外媒報導，美國中央司令部指出，由丹麥營運、懸掛新加坡國旗的貨輪「馬士基杭州號」（Maersk Hangzhou）在30日晚間通過南紅海時遭到飛彈攻擊，在周邊巡航的美軍驅逐艦「格雷夫利號」隨即反應，「格雷夫利號」還擊落2枚「青年運動」發射的反艦飛彈。

「青年運動」在31日派出4艘小型船隻襲擊「馬士基杭州號」，「青年運動」武裝份子開火並試圖登船，「格雷夫利號」與航空母艦「艾森豪號」的直升機響應「馬士基杭州號」的求救訊息。美方警告「青年運動」，不過船上的武裝份子卻向直升機開火。中央司令部表示，美軍直升機基於自衛而還擊，擊沉3艘「青年運動」船隻，船上多名武裝份子死亡，另外1艘則是逃離現場，此事件並沒有造成美方人員傷亡或裝備受損。

「青年運動」方面承認有10名武裝份子在衝突中喪生。中央司令部指出，此次事件是自從紅海危機以來，美國海軍首度公開擊斃「青年運動」武裝份子的消息。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）接受《ABC News》訪問時指出，美國並不想在紅海地區發生更加廣泛衝突，也不希望與「青年運動」發生衝突，最好的結果就是「青年運動」停止這些攻擊行為。

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