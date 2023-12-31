南北韓永不統一！ 金正恩拍板：敵對「國與國關係」

金正恩將南北韓關係定性為「敵對國與國關係。（路透資料照）

2023/12/31 14:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議於6日至30日舉行，將南北韓關係定性為「敵對的、交戰中的兩國關係」，並宣佈將轉變對南韓政策路線方向。

《韓聯社》12月31日引述北韓官方「中央通信社」（KCNA）報導，北韓最高領導人金正恩30日在八屆九中全會閉幕會上表示，兩韓關係不再是同一民族關係，而是敵對的兩個國家關係，交戰國關係早已固定了下來。

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報導中說，會上對始終互不信任和對抗對立的南北韓關係史，進行冷靜分析後，提出了將根本轉變對南韓政策路線方向。金正恩指出，我黨得出了南北韓永遠都無法實現統一的結論，絕不能重蹈覆轍，把「主敵」、「與外部勢力勾結、一味尋求（北韓）政權崩潰和吸收統一機會」的族群，視為和解和統一的對象。

對美政策方面，金正恩稱，對我們而言，「戰爭」並非抽象的，而是現實而具體的概念。他強調，應一貫堅持以強對強、正面對抗的對美、對敵鬥爭原則，實施高壓的、進攻性的超強政策。若美韓企圖與北韓展開軍事對抗，北韓核戰爭遏制戰力將毫不猶豫地採取重大行動。

他還指出，要迅速回應可能發生的核危機事態，非常時期動員包括核力量在內的所有物理手段和力量，為平定南韓全域繼續加緊進行大變革的準備。

自2019年以來，北韓每年在年末舉行黨中央全會，總結一年的工作，並提出新年的政策方向。金正恩通常元旦致新年辭時介紹會議結果，但今年會議於30日閉幕，會議結果提早一天公佈。

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