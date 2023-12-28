金正恩最新Maybach豪車曝光！3親信各乘賓士S-Class亮相

邁巴赫（Maybach）為德國超豪華汽車品牌與製造廠，現為賓士（Mercedes Benz）集團子公司。圖為26日曝光的金正恩專車同款車型。（圖片擷自台灣賓士官網）

2023/12/28 11:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議（八屆九中全會）26日揭幕，外界從有限的畫面中首度意外發現，北韓國務委員會委員長金正恩疑似換了最新款的賓士（Mercedes Benz）邁巴赫（Maybach）豪華轎車，多名勞動黨高級幹部也親自駕駛或搭乘賓士S系列（S-Class）座車登場，貴氣逼人。

據韓聯社報導，北韓中央電視台曝光的26日勞動黨八屆九中全會相關畫面，只見內閣總理金德訓、勞動黨中央委員會組織書記趙甬元、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海，分別乘坐第8代、第9代賓士S系列豪車抵達會場。

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3人分別是北韓內閣、勞動黨和國會的「一把手」，是北韓領導階層的重要成員。其中，趙甬元和崔龍海更是親自駕車，被媒體捕捉到從駕駛座下車畫面。

停車區還有1輛最新款邁巴赫S系列豪車，韓聯社推測其為金正恩專車。金正恩本月20日邀請飛彈總局官兵訪問勞動黨中央黨部時，就曾乘坐另輛第1代邁巴赫S系列豪華轎車。

邁巴赫為德國超豪華汽車品牌與製造廠，現為賓士集團子公司，縱使是最基本款，台灣官方售價仍要價逾1000萬新台幣。

在約10分鐘的畫面中，至少4輛製造年份各異的賓士S系列豪車入鏡，可見北韓領導層對賓士情有獨鍾。然而，姑且不論豪華轎車是否為奢侈品，將運輸工具輸入北韓本身就違反了聯合國安理會的制裁決議。

韓聯社推測，北韓勞動黨中央黨部停車區出現1輛最新款賓士邁巴赫（Maybach）豪華轎車（畫面最右側），應該是金正恩的座車。（圖片擷自北韓中央電視台新聞畫面）

北韓總理金德訓在勞動黨中央黨部前下車，座車是賓士S系列豪華轎車，相當顯眼。（圖片擷自北韓中央電視台新聞畫面）

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