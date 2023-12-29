南韓示警 金正恩明年初武力挑釁

北韓領導人金正恩八日在平壤參加全國母親節大會，向出席者揮手致意。（法新社檔案照）

2023/12/29 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓國家情報院廿八日指出，鑑於明年南韓將舉行國會選舉，年底美國也將進行總統選舉，研判北韓明年初可能發起武力挑釁。在此同時，北韓官方媒體廿八日報導，領導人金正恩已經要求軍隊、軍工和民防，甚至包括核武部門，「進一步加速備戰」。

揭金正恩下令：引發巨大風波

韓聯社、朝鮮日報報導，國情院指金正恩向親信下達指令，要求準備明年初在南韓「引發巨大風波」的方案，綜合北韓近期行徑和針對南韓的談話，研判「明年初，北韓極有可能發動軍事挑釁」。國情院表示，正與相關部門共同防範飛彈預警系統和戒備態勢出現漏洞。朝鮮日報認為，國情院罕見公開相關情報，可能意在警告北韓。

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南韓二○一六、二○年兩次國會選舉前，北韓都曾多次發起挑釁。國情院認為，除了明年四月南韓將改選國會，美國也將於同年十一月大選，值此局勢變動性大的時期，北韓可能恣意發動軍事、網路挑釁。

國情院也關注近日北韓重新起用過去曾主導一些挑釁事件的高官：二○一○年南韓「天安艦」遇襲事件、一一年延坪島砲戰事件主謀、北韓前統一戰線部部長金英哲出任統一戰線部顧問，以及一五年兩韓非軍事區地雷事件主謀李永吉、朴正天分別出任人民軍總參謀長和軍政指導部部長。國情院人士說，「挑釁主角三人幫，回歸軍方和間諜機構」。

北韓廿六日起召開勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議，官媒報導，金正恩在第二天會議上提出新年度政策路線，表示由於美國針對北韓的「史無前例」對抗活動，朝鮮半島「面臨嚴重的政治軍事情勢」，「人民軍隊、軍需工業部門、核武器部門、民防部門，要進一步加快完成備戰」。

軍、警、緊急應變部門 聯合國防演習

南韓軍方、警方和緊急應變部門共一千多人，廿七日罕見在首爾聯合國防演習，模擬北韓對首爾發動奇襲。首爾市長吳世勳表示，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲以色列，以國世界級先進國防系統也無能為力，「這對我們而言是一大教訓」，若敵方發動突襲成功，具備優異的軍事能力也不代表什麼。

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