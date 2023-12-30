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中國全國政協新年茶會話 習近平稱反獨促統堅決有力

習近平29日在中國全國政協新年茶會上說，今年來，中共針對港澳工作繼續加強，「反獨促統」堅決有力。（路透檔案照）

習近平29日在中國全國政協新年茶會上說，今年來，中共針對港澳工作繼續加強，「反獨促統」堅決有力。（路透檔案照）

2023/12/30 00:36

〔中央社〕中共總書記習近平29日在中國全國政協新年茶會上指出，今年來，中共針對港澳工作繼續加強，「反獨促統」堅決有力。

據《新華社》報導，習近平29日上午在全國政協新年茶話會發表講話，先稱今天歡聚一堂，暢敘友情，共商國是，一起迎接新一年的到來，並向香港、澳門、台灣同胞和海外僑胞等致以新年的美好祝福。

不過他在回顧2023年工作時，強調「港澳工作繼續加強，反獨促統堅決有力」。

習近平稱，2023年是全面貫徹中共20大精神的開局之年，一年來堅持穩中求進工作總基調，果斷實行疫情防控轉段，堅決克服內外困難，推動經濟恢復發展，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標。經濟總量預計超過人民幣126兆元，糧食總產再創新高，就業、物價總體穩定，科技創新實現新突破。

他並稱，新一輪黨和國家機構改革基本完成，高水準對外開放持續擴大，抗洪災、化債險、保交樓成效明顯，居民收入增長快於經濟增長。中國特色大國外交紮實推進，全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭持續發力，良好政治生態不斷鞏固發展。

習近平說，2023年這些成績「來之不易、可圈可點」。在化危機、闖難關、應變局中創造了新機遇、贏得了戰略主動，極大地增強了信心和底氣。

展望明年，習近平說，2024年是新中國成立75週年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。要堅持穩中求進工作總基調，把穩中求進、以進促穩、先立後破的要求貫穿各項工作之中，實現高水準科技自立自強等。

相較習近平描述的美好中國，另一面則是經濟不振、青年失業率蓋牌、外資出走等。

在青年失業率部分，中國國家統計局6月份調查，16至24歲失業率攀升至21.3％，再創新高。此後，中國暫停公布分年齡段的失業率數據。

據美國之音報導，今年第3季，外商在中國投資出現118億美元的赤字，這是自1998年有紀錄以來的第一次；而外資離開中國後流向了東南亞。

中國今年實施新修訂的「反間諜法」，造成不少外國企業喊停中國業務，今年以來不少美企也撤離中國。例如，美國獨立性科技及市場研究公司弗雷斯特研究公司（Forrester Research）今年稍早前關閉其中國辦公室；總部位於美國佛羅里達州的雲計算軟體集團（Cloud Software Group）12月停止在中國所有新的商業交易。

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