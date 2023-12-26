北京出重手介選！習近平：堅決防止「任何人」把台灣分裂出去

中國領導人習近平26日在北京明言堅決防止「任何人」、以任何方式把台灣從中國「分裂」出去。（法新社檔案照）（記者楊芙宜攝）

2023/12/26 23:21

〔編譯楊芙宜／台北報導〕離台灣總統大選投票日不到3週，中共總書記暨中國國家主席習近平今（26）日在北京紀念毛澤東冥誕130週年活動上說，毛澤東是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人，重申堅決防止「任何人」、以任何方式把台灣從中國「分裂」出去。

《新華社》報導，中共中央26日上午在北京人民大會堂舉行「紀念毛澤東同志誕辰130週年座談會」，習近平在會中發表講話，聲稱「實現祖國完全統一」是「大勢所趨、大義所在、民心所向，祖國必須統一，也必然統一」。

請繼續往下閱讀...

習近平還說，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展，「堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。

《路透》指出，習近平雖未提到使用武力對付台灣，但中國從未放棄使用武力此一可能性。儘管習近平說法未直接提到台灣即將到來選舉，但在台灣選前敏感時機，習近平重提堅持「一個中國」原則和「九二共識」，外界很難不做聯想。

報導說，中國政府不斷譴責民進黨總統候選人賴清德是「危險的」台獨分裂份子，並斷然拒絕賴清德提出兩岸對話的主張。

「美國之音」（VOA）26日報導，新加坡國立大學政治學者莊嘉穎認為，中國政府在這次台灣大選中正在為一位反對民進黨的強力參選者拉票，北京對台灣大選最大的擔憂就是民進黨不僅贏得總統大選、且在立法院贏得的席位持續過半，「這將是北京最感挫折的結局，因為他們會發現他們處於無法左右台灣的境地」。

過去幾週，中國不斷擴大軍事、政治和經濟施壓，推出一系列脅迫性措施，試圖干預台灣即將舉行的選舉，包括派軍機和釋放高空氣球至台灣鄰近空域，並中止進口12類台灣石化產品的進口關稅優惠。北京作法無視台灣政府和民間強烈反感。

隨著選舉逼近，中國解放軍經散布錯假訊息，並結合軍事行動擾台。台灣國防部近來持續監控偵獲共軍機艦在台灣海峽週邊活動，從25日晚間到26日清晨就偵獲共機8架次、共艦5艘次，還有1枚空飄氣球逾越海峽中線、進入台灣防空識別區。台灣軍方表示，會按照往例在選舉期間進行重點戒備，以確保順利進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法